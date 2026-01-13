U23 Việt Nam lập hàng loạt kỷ lục ấn tượng sau chiến thắng U23 Saudi Arabia

Trong lượt trận cuối bảng A giải U23 châu Á diễn ra vào đêm qua (12/1), U23 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại chủ nhà U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0. Bàn thắng duy nhất của trận đấu này được thực hiện bởi Đình Bắc ở phút 64.

Lần đầu tiên trong lịch sử, U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia (Ảnh: AFC).

Với kết quả này, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã giành ngôi đầu bảng A với 9 điểm tuyệt đối sau ba trận toàn thắng. Ở vòng tứ kết, chúng ta sẽ gặp một trong hai đội bóng U23 UAE hoặc U23 Syria.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Saudi Arabia. Trong hai lần gặp nhau trước đó, chúng ta đều thất bại trước đối thủ này ở vòng tứ kết giải U23 châu Á 2022 (thua 0-2) và vòng bảng Asiad 2023 (thua 1-3). Ngay cả ở cấp độ đội tuyển quốc gia, đội tuyển Việt Nam cũng toàn thua cả 4 lần trước Saudi Arabia. Chính vì thế, chiến thắng này có ý nghĩa lịch sử với bóng đá Việt Nam.

Ngoài ra, U23 Việt Nam cũng lập kỷ lục khi lần đầu tiên toàn thắng cả ba trận ở vòng bảng giải U23 châu Á. Tại giải đấu năm 2016, U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu rất khó với Jordan, Australia và UAE. Dưới sự dẫn dắt của HLV Toshiya Miura, họ thua cả ba trận trước U23 Jordan (1-3), U23 Australia (0-2) và UAE (2-3). Họ đã kết thúc vòng bảng mà không có điểm nào.

Hai năm sau, U23 Việt Nam làm nên câu chuyện cổ tích cùng HLV Park Hang Seo khi lọt vào chung kết. Tuy nhiên, ở vòng bảng, U23 Việt Nam trải qua khởi đầu khó khăn khi thua 1-2 trước U23 Hàn Quốc. Sau đó họ thắng U23 Australia 1-0 và hòa U23 Syria 0-0. Với 4 điểm, U23 Việt Nam bất ngờ giành vé đi tiếp.

Tại giải U23 châu Á 2020 ở Thái Lan, U23 Việt Nam kết thúc với hai trận hòa 0-0 trước U23 UAE và U23 Jordan, cùng thất bại 1-2 trước U23 Triều Tiên. Điều này khiến cho đội bóng của HLV Park Hang Seo về nước với vị trí cuối bảng.

Tới năm 2022, U23 Việt Nam chứng kiến sự hồi sinh khi thi đấu tiến bộ dưới sự dẫn dắt của HLV Gong Oh Kyun. Họ hòa U23 Thái Lan 2-2, hòa U23 Hàn Quốc 1-1 và thắng U23 Malaysia 2-0.

U23 Việt Nam lần đầu tiên toàn thắng cả ba trận ở vòng bảng giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Đến giải đấu năm 2024 dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn, U23 Việt Nam mở màn bằng chiến thắng 3-1 trước U23 Kuwait và sau đó họ thắng U23 Malaysia với tỷ số 2-0. Thế nhưng, trong trận cuối ở vòng bảng, “Những chiến binh sao vàng” lại thua 0-3 trước U23 Uzbekistan.

U23 Việt Nam còn lập nên cột mốc lịch sử khác khi lần đầu tiên đứng đầu bảng ở giải U23 châu Á. Trong ba lần vượt qua vòng bảng giải đấu này trong quá khứ (2018, 2022 và 2024), các cầu thủ trẻ của Việt Nam đều chỉ xếp nhì bảng.

Chiến thắng trước U23 Saudi Arabia tạo ra sự hưng phấn tột độ cho U23 Việt Nam. Đội bóng đang kỳ vọng sẽ tái hiện lại thành tích lọt vào chung kết dưới thời HLV Park Hang Seo vào năm 2018.