Báo Indonesia: “U23 Việt Nam tạo ra cơn địa chấn châu Á”

“Cơn địa chấn ở giải U23 châu Á: U23 Việt Nam đánh bại chủ nhà U23 Saudi Arabia”, tờ Bola giật tít trong bài viết nói về chiến thắng 1-0 của thầy trò HLV Kim Sang Sik trước đội chủ nhà ở lượt trận cuối bảng A giải U23 châu Á diễn ra vào đêm qua.

U23 Việt Nam xuất sắc đánh bại U23 Saudi Arabia (Ảnh: AFC).

Tờ báo của Indonesia bình luận: “U23 Việt Nam bước vào trận đấu với U23 Saudi Arabia với phong độ ấn tượng khi thắng hai trận liên tiếp. Họ có tinh thần tự tin hơn hẳn so với đối thủ. Ở chiều ngược lại, U23 Saudi Arabia lại thi đấu khá thiếu tự tin.

U23 Saudi Arabia gần như kiểm soát thế trận trong suốt 90 phút, tạo ra tổng cộng 26 cú dứt điểm, trong đó có 7 pha trúng đích. Tuy nhiên, U23 Việt Nam mới là đội bóng ghi bàn thắng duy nhất trận đấu do công của Đình Bắc.

Sau khi vươn lên dẫn bàn, U23 Việt Nam thi đấu kỷ luật trong 30 phút còn lại để bảo toàn trọn vẹn 3 điểm. Họ kết thúc vòng bảng với vị trí nhất bảng A cùng 9 điểm tuyệt đối”.

Tờ CNN Indonesia tự hào về thành tích toàn thắng của U23 Việt Nam ở vòng bảng giải U23 châu Á. Tờ báo này có bài viết: “U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia và làm nên lịch sử cho khu vực Đông Nam Á tại giải U23 châu Á”.

Tác giả nhấn mạnh: “U23 Việt Nam đã làm nên lịch sử tại Giải vô địch U23 châu Á 2026 sau khi đánh bại Saudi Arabia vào tối 12/1. Thành công của U23 Việt Nam khi giành chiến thắng ở vòng bảng đã lập nên kỷ lục lịch sử cho bóng đá Đông Nam Á.

U23 Việt Nam gây ấn tượng mạnh ở giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Đây là lần đầu tiên một đội bóng ở khu vực giành được vị trí nhất bảng ở giải U23 châu Á. Trong quá khứ, các đại diện của Đông Nam Á đều chỉ giành ngôi nhì bảng”.

Ở phía dưới bài viết, nhiều cổ động viên (CĐV) Indonesia đã lên tiếng khen ngợi sức mạnh của U23 Việt Nam. Họ tin rằng thầy trò HLV Kim Sang Sik hoàn toàn có thể tái hiện kỳ tích vào chung kết giải đấu, giống như thời HLV Park Hang Seo vào năm 2018.

Ở vòng tứ kết giải U23 châu Á, U23 Việt Nam sẽ đối đầu với đội nhì bảng B (U23 Syria hoặc U23 UAE) vào lúc 22h30 ngày 16/1.