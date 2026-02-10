AFC nói về cơ hội thắng kiện của Malaysia

Ánh sáng hy vọng đang dần le lói với bóng đá Malaysia khi vụ kháng cáo liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch gian lận tại Tòa án trọng tài Thể thao (CAS) được đánh giá có khả năng kết thúc với kết quả tích cực.

Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John, tin rằng Malaysia có thể thắng kiện khi kháng cáo ở CAS (Ảnh: AFC).

Nhận định này được đưa ra từ AFC, thông qua phát biểu của Tổng thư ký Datuk Seri Windsor Paul John. Theo ông Windsor, Malaysia vẫn còn cơ sở để tin rằng phán quyết cuối cùng của CAS có lợi cho họ.

Theo lãnh đạo AFC, dấu hiệu rõ ràng nhất chính là việc CAS đã chấp thuận đơn xin hoãn thi hành án treo giò 12 tháng đối với bảy cầu thủ liên quan.

Ông Windsor nhấn mạnh: “Họ đã nộp đơn xin lệnh tạm hoãn và CAS đã phê chuẩn. Điều đó cho thấy Malaysia vẫn còn hy vọng. Trong suốt thời gian tôi làm việc tại AFC, đây là lần đầu tiên một vụ việc nhận được quyết định hoãn thi hành án như vậy. Trước đây chưa từng có tiền lệ”.

Ông Windsor cho biết, quyết định này càng đáng chú ý hơn khi CAS vốn đặt ra những tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe trước khi đồng ý cho bất kỳ yêu cầu tạm hoãn nào.

“Đây là điều rất khó đạt được bởi các điều kiện mà tòa án này đưa ra vô cùng nghiêm ngặt”, ông nói thêm.

Tổng thư ký AFC cũng tiết lộ rằng kể từ năm 2015, trong tất cả các vụ việc được đưa lên CAS kèm theo yêu cầu hoãn án, chưa từng có trường hợp nào thành công.

“Trong lịch sử các vụ việc của AFC, mọi đơn xin hoãn đều bị bác bỏ. Chưa có tiền lệ được chấp thuận”, ông Windsor cho biết.

Malaysia có thể nhận phán quyết cuối cùng từ CAS và AFC trước trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 31/3 (Ảnh: Getty).

Chính vì vậy, theo đánh giá của AFC, tình hình hiện tại mở ra khả năng cho một phán quyết cuối cùng mang tính cân bằng hơn giữa các bên. Ông nói thêm: “Từ kinh nghiệm của chúng tôi tại AFC, cơ hội lúc này có thể được xem là 50-50”.

Dù vậy, lãnh đạo AFC cũng cảnh báo rằng cuộc chiến pháp lý của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia vẫn chưa đi đến hồi kết. Nguyên nhân là Liên đoàn bóng đá Thế giới (FIFA) vẫn chưa trình bày lập luận của mình, trong khi CAS mới chỉ lắng nghe phần trình bày từ phía các cầu thủ.

Trước đó, ông Windsor từng khẳng định Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) sẽ không bị FIFA đình chỉ hoạt động, trong bối cảnh tổ chức này đang triển khai các biện pháp cải tổ nội bộ.

Theo kế hoạch, CAS sẽ tiến hành phiên điều trần trực tiếp đối với vụ việc của bảy cầu thủ nhập tịch vào ngày 26/2 tới. Phán quyết cuối cùng sẽ được công bố vào một thời điểm khác sau đó.