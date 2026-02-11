AFC xác nhận LĐBĐ Việt Nam gửi đơn tố cáo Malaysia nhập tịch gian lận

Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John, xác nhận cuộc điều tra đối với Malaysia khởi nguồn từ đơn khiếu nại chính thức từ phía Việt Nam. Ông chia sẻ: “Nguyên nhân là do có đơn phản đối từ Việt Nam.

AFC xác nhận Việt Nam đã gửi đơn khiếu nại vụ Malaysia giả mạo giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch (Ảnh: FAM).

Đây là lần đầu tiên chúng tôi nhận được thông tin trực tiếp từ FIFA. Sau đó, AFC chờ kết quả điều tra do FIFA tiến hành. Thông thường, quá trình này sẽ diễn ra giữa Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và FIFA.

Tiếp đó, chúng tôi nhận được thông báo về án phạt ban đầu áp dụng với FAM liên quan đến việc sử dụng 7 cầu thủ bị xem là không đủ điều kiện hoặc không hợp lệ. Thông tin này được chuyển tới chúng tôi sau trận đấu giữa Malaysia và đội tuyển Việt Nam”.

Ông Windsor Paul John khẳng định AFC đã làm rõ trình tự dẫn tới việc mở cuộc điều tra đối với 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia. Ông cho biết AFC nhận được thông tin từ FIFA do giải đấu nói trên thuộc hệ thống thi đấu của AFC, cụ thể là vòng loại Asian Cup 2027.

Ông cho biết: “Chúng tôi được FIFA thông báo vì đây là giải đấu của AFC. Sau trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam, FIFA đã bắt đầu xem xét tư cách thi đấu của cả 7 cầu thủ”.

Mới đây, Tòa án trọng tài thể thao (CAS) đã tạm thời gỡ bỏ lệnh cấm thi đấu 12 tháng với 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia cho tới khi phán quyết cuối cùng được tuyên.

Malaysia đối diện với nguy cơ bị xử thua đội tuyển Việt Nam (Ảnh: AFC).

Nhận định về cơ hội thắng kiện của Malaysia, ông Windsor Paul John cho biết: “FAM đã nộp đơn xin lệnh tạm hoãn và CAS đã phê chuẩn. Điều đó cho thấy Malaysia vẫn còn hy vọng. Trong suốt thời gian tôi làm việc tại AFC, đây là lần đầu tiên một vụ việc nhận được quyết định hoãn thi hành án như vậy. Trước đây chưa từng có tiền lệ.

Trong lịch sử các vụ việc của AFC, mọi đơn xin hoãn đều bị bác bỏ. Chưa có tiền lệ được chấp thuận. Từ kinh nghiệm của chúng tôi tại AFC, cơ hội lúc này có thể được xem là 50-50”.

Theo kế hoạch, CAS sẽ tiến hành phiên điều trần trực tiếp đối với vụ việc của 7 cầu thủ nhập tịch vào ngày 26/2 tới. Phán quyết cuối cùng sẽ được công bố vào một thời điểm khác sau đó.