Báo Indonesia thừa nhận sự thống trị của bóng đá Việt Nam

“Việc U22 Việt Nam giành Huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 2025 một lần nữa khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam. Họ là thế lực ổn định nhất tại khu vực Đông Nam Á. Chiến thắng này không chỉ đơn thuần là câu chuyện của một giải đấu, mà còn là sự tiếp nối của chuỗi thành tích được duy trì bền vững trong nhiều năm qua”, tờ Bola thừa nhận sau khi chứng kiến thành công của U22 Việt Nam ở SEA Games 33.

Báo Indonesia thừa nhận bóng đá Việt Nam thống trị bóng đá Đông Nam Á (Ảnh: Tiến Tuấn).

Năm 2025 chứng kiến thành công rực rỡ của bóng đá Việt Nam ở mọi cấp độ. Chúng ta đã thâu tóm ba giải đấu quan trọng nhất là AFF Cup 2024, giải U23 Đông Nam Á và SEA Games.

Tờ Bola ca ngợi U22 Việt Nam: “Trước sức ép khủng khiếp từ khán giả Thái Lan ở trận chung kết SEA Games, U22 Việt Nam thể hiện bản lĩnh của một nhà vô địch thực thụ. Dù bị dẫn trước hai bàn trong hiệp 1 nhưng đoàn quân HLV Kim Sang Sik vẫn kiên cường vùng lên và lội ngược dòng, phẩm chất đã trở thành dấu ấn quen thuộc của đội bóng mang biệt danh “Những chiến binh sao vàng”.

Kết quả này càng trở nên ý nghĩa khi đến không lâu sau thời điểm đội tuyển Việt Nam đăng quang tại AFF Cup 2024. Hai danh hiệu lớn trong cùng một năm dương lịch là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy quyền thống trị khu vực Đông Nam Á hiện nay đang nằm trong tay họ”.

Tờ báo thể thao hàng đầu Indonesia nhấn mạnh: “Với Indonesia, thành công của bóng đá Việt Nam vừa là tấm gương, vừa là lời cảnh tỉnh. Cuộc cạnh tranh ở Đông Nam Á không còn chỉ xoay quanh tiềm năng, mà là câu chuyện của sự ổn định, dám đưa ra các quyết định chiến lược và tính liên tục trong công tác đào tạo, từ các đội trẻ đến đội tuyển quốc gia.

Thực tế này khiến yêu cầu đánh giá toàn diện về định hướng phát triển của bóng đá Indonesia một lần nữa được đặt ra, đặc biệt sau những kết quả chưa như kỳ vọng tại SEA Games 33.

Bóng đá Việt Nam phát triển đồng đều, có hệ thống (Ảnh: Mạnh Quân).

Việc lội ngược dòng trước U22 Thái Lan cho thấy sự trưởng thành về mặt tâm lý của U22 Việt Nam. Họ không chỉ vượt trội về mặt kỹ thuật mà còn duy trì được sự tập trung và kỷ luật trong những thời điểm chịu áp lực cao.

Chiến thắng này tiếp tục nối dài bảng vàng thành tích của Việt Nam tại Đông Nam Á. Sự ổn định trong phong độ, từ các cấp độ trẻ đến đội tuyển quốc gia, đã biến họ trở thành thước đo mới trong bức tranh cạnh tranh của khu vực”.

Sau khi giành HCV SEA Games 33, U23 Việt Nam (với nòng cốt là đội U22) sẽ bắt tay vào chuẩn bị cho giải U23 châu Á diễn ra vào tháng 1/2026. Ở giải đấu đó, chúng ta sẽ nằm chung bảng với U23 Saudi Arabia, U23 Jordan và U23 Kyrgyzstan.