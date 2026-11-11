*Trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và Đài Loan (Trung Quốc) sẽ diễn ra lúc 19h hôm nay (11/11), trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Hàng tiền vệ của đội tuyển Việt Nam gần như thay đổi hoàn toàn. Những gương mặt quen thuộc với giới bóng đá trong nước như Hoàng Đức, Quang Hải, Thành Long không tham dự các trận đấu thuộc FIFA Days (chuỗi ngày các đội tuyển trên toàn thế giới thi đấu quốc tế, theo lịch thống nhất do FIFA ấn định) tháng 11.

Đình Bắc là ngôi sao hiếm hoi còn sót lại trên hàng tiền đạo của đội tuyển Việt Nam, so với các giải quốc tế gần nhất (Ảnh: VFF).

Thay thế cho họ sẽ là Võ Hoàng Minh Khoa, Nguyễn Thái Quốc Cường, Lê Quốc Nhật Nam. Đây là những người có rất ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Trên hàng tiền đạo, chỉ còn mỗi mình Nguyễn Đình Bắc là chân sút quen thuộc của đội tuyển Việt Nam, từng xuất hiện ở ASEAN Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026. Hỗ trợ cho anh ở các trận đấu với Đài Loan và Kyrgyzstan sẽ là cầu thủ nhập tịch Olaha Mạnh Đức, Nguyễn Trần Việt Cường và Nguyễn Thanh Nhàn.

Ngược xuống hàng thủ, Thành Chung sẽ chỉ huy các đồng đội trẻ như Lý Đức, Nhật Minh, Minh Phúc, cầu thủ nhập tịch Lương Chỉ Khải, để đi tìm sự chắc chắn cho tuyến dưới.

Các trung vệ quen thuộc như Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Xuân Mạnh, hậu vệ phải Tiến Anh, hậu vệ trái Văn Vĩ không tham dự đội tuyển đợt này.

Hậu vệ cánh phải Phạm Minh Phúc (21) là nhân tố mới của đội tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF).

Vị trí thủ môn vẫn ưu tiên sự ổn định, ba gương mặt được đăng ký cho hai trận giao hữu quốc tế tháng 11 là Lê Giang Patrik, Trần Trung Kiên và Nguyễn Văn Việt, tương tự như tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Với rất nhiều sự thay đổi ở các tuyến khác nhau, đội tuyển Việt Nam gần như trở thành ẩn số với giới chuyên môn và người hâm mộ bóng đá trong nước. Nhiều người đang thắc mắc lực lượng hiện tại sẽ thể hiện ra sao, trong những trận đấu quốc tế sắp diễn ra?

Dù sao, trước đối thủ không mạnh là Đài Loan, đội bóng đang được dẫn dắt bởi HLV Kim Sang Sik (người Hàn Quốc) vẫn được đánh giá cao hơn. Đây cũng là cơ hội cho những cầu thủ trẻ nhiều triển vọng như Minh Phúc, Minh Khoa, Thanh Nhàn chứng tỏ năng lực của mình, chiếm niềm tin của HLV Kim Sang Sik.

Nếu những cầu thủ trẻ thi đấu tốt ở các trận đấu gặp đội tuyển Đài Loan và Kyrgyzstan, nhiều khả năng họ sẽ tăng điểm và sẽ tiếp tục xuất hiện ở đội tuyển Việt Nam ở các đợt tập trung sau này.

Đội hình dự kiến của đội tuyển Việt Nam: Lê Giang Patrik, Minh Phúc, Lý Đức, Thành Chung, Lương Chí Khải, Khuất Văn Khang, Minh Khoa, Quốc Cường, Đình Bắc, Olaha Mạnh Đức, Thanh Nhàn.

Dự đoán: Đội tuyển Việt Nam thắng 2-0.