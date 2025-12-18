Báo Indonesia dự đoán kết quả trận U22 Việt Nam gặp Thái Lan

Vào lúc 19h30 hôm nay (18/12), U22 Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 33 với chủ nhà U22 Thái Lan trên sân Rajamangala. Làng túc cầu Đông Nam Á sẽ hướng sự chú ý đặc biệt về trận đấu này.

U22 việt Nam được dự đoán sẽ thắng U22 Thái Lan (Ảnh: Hải Long).

Trong nhiều năm qua, các cuộc đọ sức của bóng đá Việt Nam và Thái Lan ở mọi cấp độ, từ đội trẻ đến đội tuyển quốc gia, đều nhận được sự chú ý đặc biệt vì tính chất kình địch. Trong ba lần đối đầu gần nhất ở SEA Games, U22 Việt Nam đều bất phân thắng bại với U22 Thái Lan.

Tuy nhiên, trước thềm trận đấu này, báo giới Indonesia vẫn tin tưởng vào khả năng chiến thắng của U22 Việt Nam. Tờ Tribunnews Sultra bình luận: “U22 Thái Lan là thử thách cực đại với HLV Kim Sang Sik và các học trò ở SEA Games 33.

Dù ở bất kỳ cấp độ nào, U22 Thái Lan luôn mang tới áp lực lớn cho U22 Việt Nam. Ở trận này, “Voi chiến” còn có lợi thế sân nhà. Do đó, HLV Kim Sang Sik cần sử dụng đội hình gắn kết và giàu kinh nghiệm để đứng vững trước sức ép.

Nhiều khả năng, HLV người Hàn Quốc sẽ giữ nguyên “công thức chiến thắng” ở trận gặp Philippines tại vòng bán kết. Ở vị trí thủ môn, Trung Kiên là lựa chọn số một. Thi đấu phía trên anh là bộ ba trung vệ Phạm Lý Đức, Hiếu Minh và Nhật Minh. Xuân Bắc và Thái Sơn sẽ tiếp tục sát cánh cùng nhau ở vai trò cặp tiền vệ trung tâm.

Trước đối thủ có khả năng kiểm soát bóng tốt như U22 Thái Lan, U22 Việt Nam cần phải chiến đấu mạnh mẽ ở khu vực giữa sân. Do đó, vai trò của Xuân Bắc và Thái Sơn rất quan trọng. Ngoài ra, hai cầu thủ chạy cánh là Phi Hoàng và Minh Phúc cũng rất nguy hiểm. Phi Hoàng có điểm mạnh là những pha tạt bóng. Cầu thủ này đã kiến tạo cho Văn Thuận ghi bàn mở tỷ số vào lưới U22 Philippines ở phút 89.

U22 Thái Lan chưa vô địch SEA Games kể từ năm 2017 (Ảnh: FAT).

Sau khi để thủng lưới một bàn trong trận gặp U22 Lào, hàng phòng ngự U22 Việt Nam đã giữ sạch lưới trong hai trận đấu gặp U22 Malaysia và U22 Philippines. Đây có thể là điểm tựa để đoàn quân HLV Kim Sang Sik giành chiến thắng trước U22 Thái Lan”.

Tờ Sultra dự đoán U22 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trước U22 Thái Lan.

Trước trận đấu với U22 Thái Lan, HLV Kim Sang Sik đã đề cập tới công tác trọng tài: “Trận chung kết SEA Games 33 rất quan trọng với cả hai đội. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là cầu thủ hai đội thi đấu an toàn, không gặp chấn thương. Vai trò của trọng tài cũng quan trọng không kém, tôi mong các trọng tài sẽ làm việc tốt để bảo vệ các cầu thủ và tạo điều kiện để hai đội chơi một cách công bằng, để trận đấu ngày mai có thể diễn ra một cách trọn vẹn nhất”.

HLV người Hàn Quốc đang đứng trước cơ hội trở thành chiến lược gia đầu tiên ở Đông Nam Á vô địch ba giải đấu quan trọng là AFF Cup, giải U23 Đông Nam Á và SEA Games trong cùng một năm.