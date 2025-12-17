Trợ lý HLV Park Hang Seo: U22 Việt Nam có “vũ khí” để hạ gục U22 Thái Lan

Vượt qua U22 Philippines, U22 Việt Nam sẽ đối đầu với U22 Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 33 vào lúc 19h30 ngày 18/12. Trước thềm trận đấu này, phóng viên Dân trí đã phỏng vấn chuyên gia thể lực người Hàn Quốc, Bae Ji Won, người từng làm trợ lý HLV Park Hang Seo, về hành trình của U22 Việt Nam và cơ hội của đội bóng trong trận đấu với U22 Thái Lan.

Không dễ để so sánh HLV Kim Sang Sik với HLV Park Hang Seo

Ông đánh giá thế nào về màn trình diễn của U22 Việt Nam trong trận bán kết SEA Games 33 gặp U22 Philippines?

- Ở SEA Games, các trận bán kết gần như luôn có tính chất “quen mặt”. Tùy vào cục diện vòng bảng, một số đội có thể lọt vào bán kết nhưng phần lớn vẫn là U22 Việt Nam, U22 Thái Lan, U22 Malaysia và U22 Indonesia. Tuy nhiên, điểm khác biệt ở kỳ SEA Games này là U22 Philippines mới là đội giành vé vào bán kết.

U22 Việt Nam đã chứng minh bản lĩnh ở trận đấu với U22 Philippines (Ảnh: Hải Long).

U22 Philippines không phải là đối thủ quá mạnh để có thể đánh bại U22 Việt Nam. Dẫu vậy, họ đã vào tới bán kết với thành tích toàn thắng ở vòng bảng. U22 Philippines sở hữu hệ thống phòng ngự tốt, đồng thời duy trì khả năng kiểm soát bóng và tạo sức ép mạnh mẽ từ khu vực trung tuyến.

U22 Việt Nam biết cách tự tạo ra cơ hội chiến thắng cho mình. Điều này phản ánh trình độ mà bóng đá Việt Nam hiện đang thể hiện tại Đông Nam Á. Trình độ và chất lượng của một đội bóng được thể hiện ở khả năng không đánh mất sự tập trung cho đến những phút cuối cùng.

Việc U22 Việt Nam ghi liền hai bàn thắng chỉ trong vòng ba phút, từ phút 89 đến phút 90+2, để dập tắt hy vọng của U22 Philippines. Chiến thắng này là minh chứng cho đẳng cấp và chất lượng bóng đá Việt Nam so với mặt bằng chung của Đông Nam Á hiện tại.

Ở giải đấu này, U22 Việt Nam ghi khá nhiều bàn thắng từ các tình huống cố định. Đây có thể xem là một vũ khí chiến thuật mới dưới thời HLV Kim Sang Sik không?

- Tôi đồng ý với quan điểm này. Các tình huống cố định có thể là vũ khí mạnh nhất để đánh bại đối thủ trong một trận đấu. Không phải lúc nào, một đội bóng cũng có thể chiến thắng bằng các tình huống mở. Trong bối cảnh ấy, một bàn thắng từ tình huống cố định có thể tạo ra cơ hội để giành chiến thắng.

Những bàn thắng từ các tình huống cố định đang là "vũ khí" mới của U22 Việt Nam (Ảnh: Mạnh Quân).

U22 Việt Nam đang dần biết cách tận dụng tình huống cố định và nó trở thành vũ khí thực sự lợi hại của đội bóng. Các đội tuyển Việt Nam cũng cần phát huy kỹ năng này, đặc biệt khi vươn ra ngoài khu vực Đông Nam Á và đối đầu với các đối thủ mạnh ở những giải đấu lớn của châu Á.

HLV Kim Sang Sik đã vào tới ba trận chung kết trong năm 2025 (AFF Cup, giải U23 Đông Nam Á và SEA Games). Sau HLV Park Hang Seo, phải chăng ông Kim đang phát huy cái duyên của HLV Hàn Quốc tại Việt Nam?

- Tôi cho rằng việc so sánh HLV Kim Sang Sik với HLV Park Hang Seo ở thời điểm hiện tại là khá khó khăn nếu xét trên kết quả đạt được. Cả hai HLV đều đã vô địch các giải đấu Đông Nam Á. Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik vẫn chưa đưa đội bóng vào tới trận chung kết giải U23 châu Á, giải đấu lớn cấp châu lục.

Ông ấy cũng cần đạt được thành tích vào bán kết Asian Games. SEA Games đang diễn ra rất khác so với các giải đấu lớn của châu Á. Để vô địch SEA Games, Việt Nam chỉ cần vượt qua Thái Lan. Vì vậy, tôi vẫn khá thận trọng khi đưa ra sự so sánh giữa hai HLV này.

Vậy theo ông cách vận hành chiến thuật của HLV Kim Sang Sik có khác biệt so với thời HLV Park Hang Seo hay không?

- Mỗi HLV có cách vận hành đội bóng, chiến thuật và phong cách thi đấu khác nhau. Bởi lẽ, họ có đặc trưng chiến thuật và triết lý riêng. Tôi cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là tạo ra những kết quả thỏa đáng ở các giải đấu lớn. Bởi nếu kết quả không đạt được như kỳ vọng, sự đánh giá dành cho HLV sẽ thay đổi.

Đình Bắc thi đấu nổi bật nhưng cần chứng minh tài năng ở các giải đấu cấp độ châu Á (Ảnh: Mạnh Quân).

Ông đánh giá thế nào về lứa cầu thủ U22 Việt Nam hiện tại? Họ đã sẵn sàng gánh vác trọng trách ở đội tuyển quốc gia chưa?

- Các cầu thủ ở cấp độ U22/U23 thường sẽ được đôn lên đội tuyển quốc gia. Điều này gần như giống nhau ở tất cả các quốc gia. Phần lớn trong lứa cầu thủ U22 Việt Nam hiện tại sẽ đóng vai trò nòng cốt cho bóng đá Việt Nam trong tương lai ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Tất nhiên, vị thế của bóng đá Việt Nam sẽ thay đổi tùy thuộc vào kết quả mà các cầu thủ U22 đạt được tại các giải đấu lớn của châu Á trong tương lai. Các cầu thủ cần phải thể hiện năng lực của mình ở những giải đấu châu Á, nơi có tính chất và đẳng cấp hoàn toàn khác so với các giải đấu ở Đông Nam Á. Chỉ khi thành công ở châu Á, bóng đá Việt Nam mới được nâng tầm vị thế một lần nữa.

U22 Việt Nam cần phát huy khả năng phòng ngự chắc chắn

Đình Bắc thi đấu rất ấn tượng ở giải đấu này. Liệu đây có phải là giải đấu đánh dấu bước tiến lớn trong sự nghiệp của tiền đạo CLB Công an Hà Nội?

- Đôi khi tôi tự hỏi vì sao truyền thông Việt Nam lại muốn đánh giá năng lực của một cầu thủ thông qua các giải đấu ở Đông Nam Á. Bởi vì những giải đấu trong khu vực không có sức cạnh tranh lớn. Chỉ khi các đội bóng Việt Nam tham dự giải châu Á, chúng ta mới có thước đo chính xác về các cầu thủ.

Tại giải U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam đã giành ngôi á quân. Kết quả đó đã làm thay đổi rất nhiều cách nhìn nhận của châu Á đối với bóng đá Việt Nam. Nhờ vậy, Công Phượng có cơ hội thử sức ở các giải đấu Hàn Quốc và Nhật Bản, còn Quang Hải và Văn Hậu có thể sang thi đấu tại Pháp và Hà Lan.

Tôi đánh giá cao tài năng của Đình Bắc nhưng cậu ấy cần chứng minh năng lực của mình ở các giải đấu lớn của châu Á, giống như lứa cầu thủ Công Phượng, Quang Hải và Văn Hậu từng làm được.

Ông đánh giá thế nào về U22 Thái Lan? Cơ hội vô địch SEA Games của U22 Việt Nam ra sao?

- Trận chung kết của bất kỳ giải đấu nào cũng chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau và đội chịu tác động ít nhất thường sẽ là đội giành chức vô địch. Đặc biệt, trận chung kết giữa bóng đá Việt Nam và Thái Lan luôn có ý nghĩa rất lớn. Đó là cuộc chiến của danh dự.

U22 Việt Nam có cửa đánh bại chủ nhà U22 Thái Lan trong trận chung kết SEA Games 33 (Ảnh: FAT).

Bầu không khí sân vận động, sự tập trung của các cầu thủ, cũng như sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả có thể ảnh hưởng rất lớn tới diễn biến trận đấu.

U22 Thái Lan là đội bóng rất mạnh. Họ còn được trợ giúp bởi lợi thế sân nhà trong trận chung kết. Tuy nhiên, U22 Việt Nam sở hữu sự tập trung cao, tinh thần thi đấu vững vàng và tính gắn kết tập thể rất tốt.

U22 Thái Lan chơi tấn công quyết liệt hơn, nhưng U22 Việt Nam lại mạnh hơn ở khả năng tổ chức phòng ngự. Đồng thời, khả năng phản công của đoàn quân HLV Kim Sang Sik cũng sắc bén hơn.

Nếu U22 Việt Nam phòng ngự tốt trước những đợt tấn công nhanh và mạnh của U22 Thái Lan bằng hệ thống phòng ngự ổn định, đồng thời liên tục tạo ra các pha phản công hiệu quả, những đường chuyền tinh tế và tận dụng cơ hội ghi bàn từ các quả tạt, thì cơ hội chiến thắng của U22 Việt Nam là không nhỏ.

Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!