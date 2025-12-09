Báo Indonesia lo ngại U22 Việt Nam bắt tay Malaysia để loại đội nhà

Ở lượt trận tối qua (8/12), đương kim vô địch SEA Games U22 Indonesia đã bất ngờ hứng chịu thất bại với tỷ số 0-1 trước U22 Philippines. Với kết quả này, U22 Philippines đã giành quyền đi tiếp ở bảng C khi có 6 điểm sau hai lượt trận.

Báo Indonesia lo ngại U22 Việt Nam sẽ bắt tay U22 Malaysia giành vé đi tiếp (Ảnh: Anh Khoa).

U22 Việt Nam đã hưởng lợi từ kết quả này khi chúng ta chỉ cần hòa U22 Malaysia ở lượt trận cuối cùng là giành quyền vào bán kết. Khi ấy, cả hai đội cùng có 4 điểm, trong khi các đội nhì bảng A và C chỉ có tối đa 3 điểm.

Theo quy định của ban tổ chức, ba đội đứng đầu ba bảng đấu và đội nhì bảng xuất sắc nhất sẽ giành quyền vào bán kết.

Trước thực tế ấy, báo giới Indonesia lo ngại U22 Việt Nam và U22 Malaysia chủ động hòa nhau để loại đội nhà ra khỏi SEA Games 33.

Tờ CNN Indonesia giật tít: “U22 Indonesia thất bại. U22 Việt Nam và U22 Malaysia có thể bắt tay nhau để giành vé đi tiếp”. Tác giả nhấn mạnh: “Thất bại của U22 Indonesia trước U22 Philippines khiến cho đội bóng của HLV Indra Sjafri không còn nhiều hy vọng đi tiếp.

U22 Việt Nam và U22 Malaysia có thể tận dụng điều này để tạo nên trận đấu “không ai muốn thắng”. Dù lên ngôi vô địch ở kỳ SEA Games 32 tại Campuchia nhưng giờ đây, U22 Indonesia không còn quyền tự quyết.

Cả U22 Việt Nam và U22 Malaysia đều đang có 3 điểm. Họ đều cần giành một trận hòa nữa là giành vé đi tiếp. Do đó, hai đội bóng rất dễ lợi dụng tình hình này để hướng tới một kết quả hòa an toàn”.

U22 Indonesia có nguy cơ bị loại sau thất bại trước U22 Philippines (Ảnh: PSSI).

Tương tự, tờ Tribun News bày tỏ lo ngại: “Khả năng cao trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia sẽ kết thúc với tỷ số hòa. Với kịch bản này, cả hai đội cùng dắt tay nhau vào bán kết. Cơ hội của U22 Indonesia rất nhỏ”.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Malaysia diễn ra vào lúc 16h ngày 11/12. Đây là trận đấu đầu tiên ở lượt trận thứ ba vòng bảng SEA Games 33. Nếu trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa thì trận đấu giữa U22 Indonesia và U22 Myanmar không còn nhiều ý nghĩa.