Phản ứng của CĐV Đông Nam Á về sự cố liên tiếp ở lễ khai mạc SEA Games 33

"Quá thất vọng. Một lễ khai mạc lớn như vậy nhưng lại mắc quá nhiều sai sót khó chấp nhận", tài khoản Bintang Bintang đến từ Indonesia bình luận trên trang Asean Football sau khi theo dõi lễ khai mạc SEA Games 33 do chủ nhà Thái Lan tổ chức tại sân vận động Rajamangala (Bangkok) tối 9/12.

Theo đó, dù được đầu tư dàn dựng công phu, hoành tráng, nhưng Ban tổ chức (BTC) chương trình khai mạc SEA Games đã để xảy ra nhiều sai sót nghiêm trọng khiến người hâm mộ ở Đông Nam Á lấy làm thất vọng.

Quốc kỳ Indonesia bị hiển thị nhầm thành Singapore (Ảnh chụp màn hình).

Những sai sót có thể kể tên như phần thể hiện quốc kỳ của các quốc gia đăng cai SEA Games trước đây, thì ở kỳ SEA Games 1997 do Indonesia đăng cai, trên màn hình LED cỡ lớn, dòng chữ “1997 Indonesia” hiện đúng, nhưng lá cờ minh họa phía dưới lại là cờ Singapore.

Trong phần trình chiếu hình ảnh mô phỏng bản đồ các nước Đông Nam Á, bản đồ Việt Nam được Ban tổ chức SEA Games 33 hiển thị chỉ bao gồm phần đất liền, hoàn toàn thiếu hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và đảo Phú Quốc.

Chương trình khai mạc cũng bị gián đoạn gần 30 phút do khách mời quan trọng được MC xướng tên lại vắng mặt. Đặc biệt MC thông báo SEA Games lần thứ 33 có 574 bộ huy chương, nhưng công nghệ ánh sáng hiện đại lại hiển thị con số 547 bộ huy chương.

"Rất thiếu chuyên nghiệp, tôi cảm thấy thất vọng về kỳ SEA Games này", tài khoản Oh Sukan đến từ Malaysia thất vọng bày tỏ.

"Thái Lan tạo cảm giác thiếu nghiêm túc khi tổ chức SEA Games. Họ để xảy ra nhầm lẫn quốc kỳ của các nước, hát quốc ca không có âm thanh, bản đồ thì không đúng chủ quyền. Quan chức dự khai mạc thì đến trễ. Tôi thấy không có sự nghiêm túc cần thiết ở đây", tài khoản Rice đến từ Singapore bình luận.

Bản đồ Việt Nam hiển thị trên sân khấu thiếu hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và đảo Phú Quốc (Ảnh chụp màn hình).

"Quá nhiều sai sót ở lễ khai mạc. Nó giống như đang ăn cơm ngon thì nhai phải hạt sạn, rất khó chịu", tài khoản Haimi Peace đến từ Philippines nhấn mạnh.

"Đây có phải là SEA Games ở Thái Lan không? Nó không chuyên nghiệp một chút nào", tài khoản Daka đến từ Campuchia nhận xét.

"Tổng hợp những sai sót của SEA Games từ lúc khởi tranh đến giờ. Lần 1: sai quốc kỳ. Lần 2: sai quốc kỳ. Lần 3: cũng sai quốc kỳ. Lần 4: sai bản đồ. Lần 5: sai tổng số bộ huy chương. Sai quá trời sai, tôi thấy xấu hổ cho đất nước mình với bạn bè Đông Nam Á", tài khoản Pond Srithongsod của Thái Lan tức giận chỉ trích.

"Một kỳ SEA Games đầy bất ổn. Để sai quốc kỳ rất khó chấp nhận, để sai cả bản đồ còn khó chấp nhận hơn", tài khoản Minh Vũ đến từ Việt Nam chốt lại.