Báo Indonesia bình luận khi AFC chưa ra án phạt với Malaysia

Sáng nay (16/3), Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), Windsor Paul, đã tham gia buổi họp báo ở trụ sở Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM). Trong đó, ông khẳng định sẽ không cấm tuyển Malaysia tham dự Asian Cup trong tương lai, khác với hình phạt mà Timor Leste từng hứng chịu.

AFC vẫn chưa đưa ra án phạt với Malaysia (Ảnh: AFP).

Trước tình hình đó, tờ CNN Indonesia bình luận: “Vụ việc liên quan đến việc làm giả hồ sơ nhập tịch của các cầu thủ tuyển Malaysia trở thành tâm điểm chú ý từ tháng 9/2025, gợi lại bê bối tương tự từng xảy ra với Timor Leste cách đây 9 năm.

Trong bê bối năm 2017, liên quan đến 12 cầu thủ sinh ra tại Brazil, Timor Leste đã bị cấm tham dự vòng loại Asian Cup 2023. Ngoài ra, 29 trận đấu mà đội tuyển này thi đấu với sự góp mặt của các cầu thủ không hợp lệ cũng bị hủy kết quả.

Tuy nhiên, AFC vẫn mở đường thoát cho bóng đá Malaysia. Thêm một lần, cơ quan quản lý bóng đá châu Á tiếp tục trì hoãn ra án phạt với FAM. Không những vậy, ông Windsor Paul còn khẳng định vụ việc của Malaysia khác so với Timor Leste.

Do đó, AFC vẫn có khả năng giữ quyền tham dự vòng loại Asian Cup 2027 cho Malaysia, đồng thời không cấm họ tham dự giải đấu này trong tương lai.

Theo ông Windsor Paul, sai phạm của Malaysia được phát hiện khi giải đấu vẫn đang diễn ra, cụ thể là trong giai đoạn vòng loại Asian Cup 2027, còn Timor Leste sai phạm khi giải đấu đã kết thúc”.

Malaysia có khả năng chỉ bị xử thua 0-3 trước tuyển Việt Nam, chứ không bị hủy bỏ toàn bộ kết quả vòng loại Asian Cup 2027 (Ảnh: FAM).

Tổng thư ký AFC giải thích rằng Điều 25 của Bộ Quy tắc Kỷ luật AFC cùng Điều 56 đã quy định rõ những hình thức xử phạt mà Ủy ban Kỷ luật có thể áp dụng.

Tuy nhiên, theo Điều 25 của Bộ Quy tắc Kỷ luật AFC, hình thức xử lý chủ yếu là hủy kết quả trận đấu và xử thua 0-3 cho đội vi phạm. Trong khi đó, Điều 56 liên quan đến các biện pháp kỷ luật hoặc tiền phạt đối với cầu thủ và liên đoàn.

Dựa trên các quy định này, nhiều khả năng đội tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 trước tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup. Cách đây không lâu, ông Windsor Paul đã khẳng định FAM sẽ không bị đình chỉ hoạt động.

Vào ngày 31/3 tới, tuyển Malaysia sẽ bước vào trận đấu quyết định gặp tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 trên sân Thiên Trường (Ninh Bình). Có khả năng AFC sẽ đưa ra án phạt trước khi trận đấu này diễn ra.