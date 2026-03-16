Vì sao sai phạm của bóng đá Malaysia được AFC cân nhắc án phạt nhẹ?

Đáng chú ý, việc xử thua hai trận đấu với tỷ số 0-3 trước Nepal và đội tuyển Việt Nam đối với Malaysia nhẹ hơn nhiều so với việc bị loại khỏi vòng loại Asian Cup 2027. Bởi việc bị loại đồng nghĩa Malaysia không được tính kết quả 3 chiến thắng trước Lào (hai lượt) và Nepal (lượt về).

Vụ bê bối gian lận quốc tịch của bóng đá Malaysia đang khiến giới chuyên môn liên tưởng ngay đến "vết nhơ" lịch sử của bóng đá Timor Leste vào năm 2017. Thời điểm đó, đội tuyển nước này đã bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) hủy bỏ kết quả của 29 trận đấu và cấm tham dự vòng loại Asian Cup sau khi bị phát hiện làm giả giấy khai sinh cho 9 cầu thủ gốc Brazil.

Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor John Paul trong buổi họp báo ngày 16/3 (Ảnh: NST).

Trước những đồn đoán về việc Malaysia có thể bị loại khỏi các sân chơi quốc tế, Tổng thư ký AFC, ông Datuk Seri Windsor John Paul đã có những chia sẻ thẳng thắn tại buổi họp báo hôm 16/3. Ông khẳng định: "Không thể đánh đồng trường hợp của Malaysia và Timor Leste dù vẻ ngoài có vẻ giống nhau".

Điểm khác biệt cốt yếu nằm ở tính thời điểm. Theo ông Windsor, sai phạm của bóng đá Timor Leste năm 2017 chỉ bị phanh phui khi các giải đấu đã khép lại. Trong bối cảnh đó, AFC không thể thay đổi kết quả quá khứ mà buộc phải áp dụng án phạt hướng về tương lai, tức là cấm thi đấu ở các giải tiếp theo.

Ngược lại, vụ việc của bóng đá Malaysia nảy sinh ngay khi giải đấu vẫn đang trong quá trình diễn ra. Điều này cho phép các cơ quan chức năng có những phương án xử lý mang tính thời điểm và trực diện hơn, thay vì áp dụng các biện pháp cực đoan như đình chỉ tham gia dài hạn.

Dù đưa ra những tín hiệu lạc quan cho Malaysia, nhưng Tổng thư ký AFC cũng nhấn mạnh rằng Ủy ban kỷ luật sẽ không làm việc hời hợt. Mọi bằng chứng về việc làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch trái phép sẽ được xem xét tỉ mỉ để đảm bảo tính pháp lý cao nhất.

Tuyển Malaysia thoát án phạt cấm thi đấu quốc tế từ AFC (Ảnh: NST).

"Tất cả các quyết định của Ủy ban kỷ luật đều có thể kháng cáo. Thậm chí, vụ việc có thể được đưa ra Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nếu các bên không đồng ý với phán quyết", ông Windsor cho biết.

Đây là lý do khiến AFC cần thêm thời gian để cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra "bản án" cuối cùng cho FAM. Dù có thể thoát khỏi án phạt nặng nhất là bị cấm thi đấu dài hạn, nhưng Malaysia chắc chắn bị xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam và Nepal.

Việc chạy đua thành tích bằng mọi giá thông qua con đường nhập tịch thiếu minh bạch sẽ để lại những hệ lụy to lớn, giống như cách Chính phủ Timor Leste từng phải áp dụng biện pháp mạnh là thu hồi hộ chiếu và cấm nhập cảnh vĩnh viễn đối với các cầu thủ vi phạm.