Báo Hàn Quốc: "U22 Trung Quốc thất bại ê chề trước U22 Việt Nam"

"Đội U22 của HLV Lee Min Seong, với chiến thắng 2-0 trước U22 Uzbekistan, còn chủ nhà Trung Quốc đã phải chịu thất bại ê chề trước Việt Nam", tờ Star News của Hàn Quốc giật tít nói về chiến thắng của đội tuyển U22 Hàn Quốc và U22 Việt Nam ở trận ra quân giải tứ hùng CFA Team China - Panda Cup 2025.

Dù phải gặp đội chủ nhà Trung Quốc ngay trận đầu tiên, nhưng U22 Việt Nam nhập cuộc với sự tự tin lớn khi chơi tấn công ngay từ đầu. Thế trận trong cả hiệp 1 lẫn hiệp 2 đều diễn ra hấp dẫn, kịch tính khi cả hai đội đều tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương.

Bàn thắng duy nhất của Minh Phúc giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Trung Quốc (Ảnh: CFA).

Tuy nhiên U22 Việt Nam mới là đội tận dụng được cơ hội để ghi bàn thắng duy nhất ở phút 81 của Minh Phúc và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số sít sao 1-0.

"Chủ nhà Trung Quốc đã phải chịu thất bại ê chề 0-1 trước Việt Nam ngay trước sự chứng kiến ​​của đông đảo khán giả nhà. Tỷ số vẫn rất sít sao, nhưng sau khi để thủng lưới ở phút 36 của hiệp hai, họ đã để thua mà không thể gỡ hòa", tờ Star News bình luận về chiến thắng của U22 Việt Nam.

Trong khi đó, tờ Chosun của Hàn Quốc cho rằng đội tuyển U22 Việt Nam sẽ là đối thủ cạnh tranh chức vô địch ở giải tứ hùng, khi cả hai sẽ gặp nhau ở lượt cuối.

"Chiến thắng của U22 Hàn Quốc trước đối thủ khó nhằn nhất Uzbekistan đã cải thiện đáng kể cơ hội vô địch Panda Cup của họ. Cùng ngày, U22 Việt Nam đã đánh bại U22 Trung Quốc với tỷ số 1-0, qua đó đưa Hàn Quốc lên ngôi đầu bảng nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn", tờ Chosun nhấn mạnh thêm.

Theo lịch thi đấu, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Uzbekistan vào lúc 14h30 ngày 15/11 và sau đó sẽ đối đầu với U22 Hàn Quốc vào lúc 14h30 ngày 18/11.