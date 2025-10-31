Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi tuyển Malaysia lộ bằng chứng bất lợi

"Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) sẽ phải giải trình như thế nào với bằng chứng khó chối cãi này. Tôi đang mong chờ phán quyết cuối cùng của FIFA để vụ việc cuối cùng sẽ được sáng tỏ", tài khoản Andi Sofrany đến từ Indonesia bày tỏ trên trang Asean Football sau khi xuất hiện bằng chứng mới về bê bối gian lận nhập tịch cầu thủ của Malaysia vào ngày 30/10.

Tài liệu của FIFA thu thập được cho thấy ông nội của Facundo Garces là người Argentina, bác bỏ tuyên bố của Malaysia (Ảnh: Capital de Noticias).

Theo đó, ấn phẩm Capital de Noticias của Argentina đã tung ra bằng chứng xác nhận cầu thủ Facundo Garces (một trong 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia phải nhận án phạt từ FIFA) đã sử dụng hồ sơ giả để nhập tịch và khoác áo đội tuyển Malaysia thi đấu ở vòng loại Asian Cup 2027.

Ấn phẩm của Argentina đã chứng minh rằng giấy khai sinh gốc của ông Carlos Rogelio Fernandes (ông nội của Facundo Garces) đã được FIFA thu thập trong quá trình điều tra.

Giấy khai sinh này cho thấy ông Carlos Rogelio Fernandes sinh ra ở Santa Fe thuộc Argentina chứ không phải ở Penang, Malaysia như những gì FAM đã gửi cho FIFA.

Ngoài ra, bà Sebastiana Justa Fernandes (mẹ của ông Carlos Rogelio Fernandes tức bà cố của Facundo Garces) là người Argentina bản địa, chưa đăng ký kết hôn và cư trú tại Villa Maria Selva - nơi bà chính thức đăng ký khai sinh cho con trai mình.

"Chứng cứ này đã chứng thực 100% Facundo Garces không phải là người Malaysia. Chính vì thế, bằng chứng của FIFA gần như chính thức bác bỏ mọi tuyên bố về nguồn gốc Malaysia trong dòng họ của Facundo Garces mà FAM đã đưa ra", trang Capital de Noticias khẳng định.

Bóng đá Malaysia khó tránh án phạt từ FIFA vào hôm nay (Ảnh: Getty).

Bằng chứng mới được truyền thông Argentina tung ra đã khiến CĐV của Đông Nam Á "dậy sóng" khi FAM đang cố gắng kháng cáo sau án phạt của FIFA hồi cuối tháng 9.

"FAM khẳng định như đinh đóng cột là các cầu thủ nhập tịch có gốc gác Malaysia, nhưng giờ thì họ có chối cãi được nữa không. FIFA họ điều tra kỹ càng và cẩn thận lắm khi ra án phạt. Giờ thì bóng đá Malaysia chỉ biết chắp tay cầu nguyện sẽ không bị phạt nặng hơn. Thật là xấu hổ", tài khoản Diedied Puranto đến từ Indonesia bình luận.

"Nếu hồ sơ của Facundo Garces là giả mạo thì 6 cầu thủ còn lại cũng khó thoát. Thật buồn cho bóng đá Malaysia", tài khoản David Novario đến từ Malaysia chua chát bày tỏ.

"Tất cả các cầu thủ nhập tịch Malaysia sẽ nhận chung một cái kết đắng. FAM xứng đáng bị trừng phạt nặng bởi bê bối xấu hổ này", tài khoản Lee Ly đến từ Singapore nhấn mạnh.

"Có sự khác nhau giữa Indonesia và Malaysia. Trong khi Indonesia cố gắng để tham dự World Cup thì Malaysia cố gắng lừa dối FIFA", tài khoản Ricky đến từ Indonesia bình luận.

"Từ bây giờ, bóng đá Malaysia sẽ biết đến với bê bối gian lận nhập tịch xấu hổ nhất thế giới, một vết nhơ khó rửa trong thời gian dài. Cái giá phải trả rất đắt cho việc muốn thành công nhanh bằng cách gian lận", tài khoản Yo Yo đến từ Philippines tuyên bố.

"Vẫn may mắn chỉ mới có 7 cầu thủ nhập tịch bị phát hiện, chứ nếu 27 cầu thủ thì không biết FAM sẽ bị trừng phạt bao nhiêu năm mới đủ", tài khoản Ryu Chitasa đến từ Thái Lan bày tỏ.

"FAM nên thừa nhận sai lầm, xin lỗi Việt Nam và Nepal. Đừng bao giờ gian lận nữa. Bóng đá không phải là trò chơi của gian dối", tài khoản Cù Đức Hiếu đến từ Việt Nam chốt lại.