Báo Đông Nam Á khen ngợi U23 Việt Nam, chê bóng đá trẻ Malaysia, Indonesia

Vòng chung kết U23 châu Á diễn ra từ ngày 7/1 đến 25/1/2026, với sự tham dự của 16 đội bóng gồm U23 Saudi Arabia (chủ nhà), U23 Jordan, U23 Nhật Bản (B), U23 Việt Nam, U23 Australia, U23 Kyrgyzstan, U23 Thái Lan, U23 Iraq, U23 Qatar, U23 Iran, U23 Hàn Quốc, U23 Syria, U23 Trung Quốc, U23 Uzbekistan, U23 Lebanon và U23 UAE.

Vòng loại U23 châu Á 2026 vừa kết thúc hôm 9/9, với kết quả các đội U23 Việt Nam và U23 Thái Lan giành quyền vào vòng chung kết (VCK), còn hai đội đáng chú ý khác của khu vực là U23 Indonesia và U23 Malaysia bị loại.

Phản ứng trước kết quả này, trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á bình luận: “Đội tuyển U23 Việt Nam lọt vào VCK giải U23 châu Á 2026 với tư cách đội đầu bảng C. Các chiến binh sao vàng (biệt danh của các đội tuyển Việt Nam) sẽ tiếp tục tỏa sáng tại VCK ở Saudi Arabia”.

U23 Việt Nam nhận được lời khen sau khi giành quyền lọt vào VCK U23 châu Á 2026 (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Những dòng tương tự cũng được trang ASEAN Football dành cho đội tuyển U23 Thái Lan, một đội bóng khác của Đông Nam Á có vé dự VCK U23 châu Á 2026: “U23 Thái Lan giành vé dự giải châu lục với tư cách đội đầu bảng F. Đội bóng xứ sở Chùa Vàng tiến bước đầy tự hào đến Saudi Arabia”.

Trái ngược với những lời khen dành cho các đội U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, các tờ báo ở Đông Nam Á chê những màn trình diễn kém thuyết phục của các đội U23 Malaysia và Indonesia.

Tờ New Straits Times của Malaysia viết: “Chiến dịch giải vô địch U23 châu Á của Malaysia bị U23 Thái Lan phá hỏng”.

“Những đội bóng mang biệt danh những chú hổ trẻ chỉ đứng thứ 3 ở bảng F với 3 điểm, trong khi chỉ có các đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất vòng loại mới có suất lọt vào VCK, được tổ chức tại Saudi Arabia vào đầu năm sau”, tờ nhật báo tiếng Anh hàng đầu Malaysia bình luận tiếp.

U23 Indonesia (áo trắng) bị loại khỏi VCK U23 châu Á vào đầu năm sau (Ảnh: CNN Indonesia).

Trong khi đó, trang CNN Indonesia buồn bã cho biết: “U23 Indonesia và Malaysia không thể giành quyền tham dự giải trẻ châu Á. Hai đội này thất bại trong việc tìm kiếm các vị trí nhất bảng hoặc trở thành hai trong số 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, những vị trí có vé dự VCK U23 châu Á 2026”.

“Thất bại của các đội U23 Indonesia và Malaysia trái ngược với thành tích của hai đội bóng khác thuộc Đông Nam Á là U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Đại diện của bóng đá Việt Nam và Thái Lan đã giành quyền lọt vào VCK”, CNN Indonesia cho biết thêm.

Ngoài ra, cũng theo trang báo của xứ sở vạn đảo, việc U23 Indonesia không qua được vòng loại U23 châu Á, là bước lùi của nền bóng đá nước này.

CNN Indonesia bình luận: “Cách đây gần hai năm, U23 Indonesia lọt vào bán kết giải U23 châu Á, đồng thời đội này suýt chút nữa giành vé dự Olympic Paris 2024. Chính vì vậy, thành tích của đội bóng trẻ xứ sở vạn đảo ở vòng loại giải U23 châu Á 2026 là một bước lùi”.

“U23 Malaysia cũng ở tình trạng tương tự. Ở kỳ giải U23 châu Á gần nhất vào năm 2024, đội bóng trẻ có biệt danh Harimau Malaya cũng có mặt tại VCK”, vẫn là những dòng được viết trên trang CNN Indonesia.