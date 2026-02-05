Ngược dòng thắng đội bóng duyên nợ Iraq, Iran vào chung kết futsal châu Á

Trận bán kết đầu tiên giải futsal vô địch châu Á 2026 giữa hai đội nhiều duyên nợ Iran và Iraq diễn ra rất kịch tính vào chiều 5/2.

Đội tuyển futsal Iran (áo đỏ) vào chung kết giải futsal châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Iraq gây bất ngờ lớn khi có bàn mở tỷ số 1-0 ở phút thứ 10, do công Salim Kadhim. Chỉ một phút sau đó, Iran san bằng tỷ số 1-1, sau pha lập công của Derakhshani.

Nhưng đến phút 13, Iraq một lần vươn lên dẫn trước. Salim Kadhim một lần nữa là người ghi bàn cho Iraq, nâng tỷ số lên 2-1.

Dù vậy, với bản lĩnh dày dặn của đội bóng giữ kỷ lục 13 lần vô địch futsal châu Á, Iran gỡ hòa 2-2 ở phút 17, nhờ công của Azimi.

Sang hiệp hai (trong môn futsal, mỗi hiệp có 20 phút, không tính thời gian bóng ngoài cuộc), ưu thế trên sân hoàn toàn thuộc về Iran. Nhà đương kim vô địch (ĐKVĐ) tấn công liên tục. Phút 26, Tayebi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho Iran.

Sau đó, đội đương kim vô địch còn bỏ lỡ một quả sút phạt đền. Tuy nhiên đến phút 40, phút cuối cùng của trận đấu, Aghapour ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 cho Iran trước Iraq.

Chiến thắng này đưa đội tuyển futsal Iran vào chung kết vào ngày 7/2. Đối thủ của Iran trong trận chung kết sẽ là đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa đội tuyển futsal Nhật Bản và Indonesia, diễn ra tối nay (5/2).