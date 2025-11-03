Bóng đá Malaysia gặp biến cố: Cựu cầu thủ nhập tịch là nghi phạm giết người

Vụ nổ súng xảy ra ở thị trấn Sungai Golok, tỉnh Narathiwat (Thái Lan), khu vực biên giới giữa hai nước Thái Lan và Malaysia. Nạn nhân và nghi phạm đều là những người mang quốc tịch Malaysia. Vụ nổ súng này xảy ra tối 1/11.

Thông tin từ cảnh sát Malaysia cho biết, nghi phạm là một cựu cầu thủ của CLB bóng đá Kelantan, mang hai quốc tịch.

Cảnh sát trưởng bang Kelantan (Malaysia) thông tin về vụ nổ súng bắn chết người, với nghi phạm là một cựu cầu thủ nhập tịch (Ảnh: NST).

Phát biểu trên tờ New Straits Times của Malaysia, cảnh sát trưởng bang Kelantan, ông Datuk Mohd Yusoff Mamat nói: “Dựa trên cuộc điều tra của chúng tôi, chúng tôi đã xác định được nghi phạm, đó là một cựu cầu thủ nhập tịch, từng chơi cho CLB bóng đá của bang Kelantan”.

“Chúng tôi đang truy nã nghi phạm này. Ngoài việc thiết lập các chốt chặn, tôi đã chỉ đạo các đơn vị quản lý biên giới tăng cường giám sát”, cảnh sát trưởng Datuk Mohd Yusoff Mamat thông tin thêm.

Về phía nạn nhân, cảnh sát Malaysia cho biết nạn nhân là một người đàn ông 33 tuổi, từng có 4 tiền án liên quan đến ma túy.

Cảnh sát trưởng bang Kelantan Datuk Mohd Yusoff Mamat chia sẻ với giới truyền thông: “Nạn nhân của vụ nổ súng nhập cảnh vào Thái Lan vào hôm 1/11. Người này từng tham gia vào việc lạm dụng và tàng trữ ma túy năm 2020”,

Khi được hỏi rằng liệu vụ nổ súng có liên quan đến nợ nần hoặc ma túy hay không, cảnh sát Malaysia hiện chưa bình luận. Họ chỉ cho biết đang cùng với phía Thái Lan để điều tra thêm.

Về vụ nổ súng này, khoảng 18h40 ngày 1/11, một người đàn ông bị thương rất nặng sau khi bị một người đàn ông khác bắn nhiều phát vào người. Nạn nhân sau đó được đưa vào bệnh viện Sungai Golok để cấp cứu, nhưng không qua khỏi.