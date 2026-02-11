Truyền thông Indonesia cảnh báo nguy cơ bóng đá Malaysia bị tăng án phạt

Mới đây, Tổng thư ký (TTK) AFC Windsor Paul John dự báo khả năng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thắng kiện tại Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) là 50/50.

Dù vậy, ngay sau đó, trang CNN Indonesia đã có nhận định khác. Trang báo của xứ sở vạn đảo cho biết: “Chính AFC đã cảnh báo FAM rằng án phạt dành cho FAM sẽ nặng hơn, sẽ bị tăng lên, nếu họ thua kiện tại CAS”.

Cầu thủ nhập tịch Malaysia có nguy cơ bị tăng án phạt nếu thua kiện tại CAS (Ảnh: AFP).

“Quyết định của CAS về việc tạm đình chỉ lệnh cấm đối với 7 cầu thủ nhập tịch bị nghi ngờ làm giả giấy tờ, là một bước tiến tích cực đối với FAM, nhưng không ai có thể dự đoán quyết định cuối cùng của CAS vào ngày 26/2 tới đây.

Dĩ nhiên, nếu FAM thắng, án phạt cấm thi đấu dành cho 7 cầu thủ nhập tịch có liên quan sẽ bị gỡ bỏ. Ngược lại, các biện pháp trừng phạt bổ sung có thể được áp dụng nếu FAM thất bại, bị CAS kết luận có tội”, CNN Indonesia viết thêm.

7 cầu thủ nhập tịch gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Đây là những người sinh ra ở Tây Ban Nha, Hà Lan, Brazil và Argentina. Hiện các bên đang tranh cãi về nguồn gốc của ông và bà của những cầu thủ này, có phải họ được sinh ra tại Malaysia hay không?

Kết quả của phiên điều trần tại CAS ngày 26/2 sẽ quyết định kết quả trận đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 (Ảnh: NST).

Theo thông báo từ phía CAS cách đây ít ngày, Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế sẽ có phiên điều trần với 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia, bị nghi ngờ sử dụng hồ sơ giả, vào ngày 26/2. Sau phiên điều trần này, CAS sẽ chính thức công bố kết luận vụ FIFA lên CAS từ phía FAM.

Trang CNN Indonesia dẫn lời TTK AFC Datuk Seri Windsor Paul John: “Nếu các cầu thủ nhập tịch Malaysia và FAM kháng cáo thất bại, CAS sẽ gia hạn án phạt cấm thi đấu đối với những cầu thủ nhập tịch có liên quan”.

Bản thân trang CNN Indonesia cũng có nhận định của riêng mình: “FIFA từng hủy bỏ kết quả 3 trận giao hữu quốc tế của đội tuyển Malaysia trước các đội Singapore, Palestine và Cape Verde. Mỗi trận đội tuyển Malaysia bị xử thua 0-3 (đồng nghĩa với việc bị trừ điểm trên bảng xếp hạng FIFA)”.

“Malaysia hiện đối mặt với nguy cơ bị hủy bỏ các chiến thắng trước các đội Nepal và đội tuyển Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027, cũng vì sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch nói trên”, vẫn là những dòng được viết trên trang CNN Indonesia.