Bóng đá Việt Nam có suất đặc cách dự Asiad 2026

Asiad 20 sẽ diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10, tại Aichi (Nhật Bản). Hướng tới đại hội này, Hội đồng Olympic châu Á (OCA) và AFC đã đi đến thống nhất là 16 đội bóng đá nam và 12 đội bóng đá nữ tham dự Asiad năm nay.

Bóng đá Việt Nam có suất đặc cách dự Asiad 20 năm 2026, nhờ thành tích của đội U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

16 đội bóng đá nam chính là đại diện của 16 nền bóng đá vừa hiện diện tại VCK U23 châu Á 2026 hồi tháng 1. Độ tuổi dành cho nội dung bóng đá nam là U23.

Điều đó có nghĩa là U23 Việt Nam đương nhiên có suất tham dự Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 tại Nhật Bản. Trước đó, VFF từng thống nhất quan điểm sẽ cử đội U21 tham dự Asiad, nên đội tuyển U21 Việt Nam sẽ thay U23 Việt Nam có mặt tại xứ sở mặt trời mọc vào mùa thu tới đây.

Đội hình đội tuyển U23 Việt Nam giành hạng 3 giải U23 châu Á 2026 có 5 gương mặt đủ tuổi tham dự Asiad 20, gồm thủ môn Cao Văn Bình (21 tuổi), Phạm Đình Hải (20 tuổi), tiền vệ Lê Văn Thuận (20 tuổi), Nguyễn Công Phương (20 tuổi) và tiền đạo Nguyễn Lê Phát (19 tuổi).

Thủ môn Cao Văn Bình sẽ là trụ cột của đội tuyển U21 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Sở dĩ VFF cử đội U21 Việt Nam tham dự Asiad 20 năm 2026 là nhắm đến giải U23 châu Á 2028, cũng như Olympic Los Angeles (Mỹ) sau đây hai năm.

Ngoài đội tuyển U21 Việt Nam, Thái Lan là nền bóng đá còn lại thuộc Đông Nam Á có suất tham dự Asiad tại Nhật Bản. U23 Thái Lan có mặt tại VCK U23 châu Á 2026, nhưng họ bị loại ngay sau vòng bảng.

Còn ở nội dung bóng đá nữ, sẽ có 12 đội tham dự Á vận hội lần thứ 20, đấy chính là 12 đội chuẩn bị tham dự VCK giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2026, sẽ diễn ra vào tháng 3 tới đây.

Đội tuyển nữ Việt Nam là một trong hai đại diện của Đông Nam Á được góp mặt tại Asiad trên đất Nhật Bản, bên cạnh đội tuyển nữ Philippines.