Thống kê vượt trội của U23 Việt Nam so với U23 UAE

Lịch thi đấu giải U23 châu Á 2026 Vòng tứ kết 18h30 ngày 16/1: U23 Nhật Bản - U23 Jordan 22h30 ngày 16/1: U23 Việt Nam - U23 UAE 18h30 ngày 17/1: U23 Uzbekistan - U23 Trung Quốc 22h30 ngày 17/1: U23 Australia - U23 Hàn Quốc Vòng bán kết 18h30 ngày 20/1: U23 Nhật Bản/U23 Jordan - U23 Australia/U23 Hàn Quốc 22h30 ngày 20/1: U23 Việt Nam/U23 UAE - U23 Uzbekistan/U23 Trung Quốc Tranh hạng ba (22h ngày 23/1): Hai đội thua ở bán kết Chung kết: (22h ngày 24/1): Hai đội thắng ở bán kết

Trước khi bước vào vòng đấu loại trực tiếp, thầy trò HLV Kim Sang Sik đang khiến cả châu lục phải ngỡ ngàng trước những thống kê chuyên môn cực kỳ ấn tượng. Theo dữ liệu mới nhất, U23 Việt Nam đang dẫn đầu giải đấu về tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng, đạt con số kỷ lục 17,9%.

U23 Việt Nam được đánh giá cao hơn U23 UAE trước khi bước vào vòng tứ kết (Ảnh: AFC).

Điều làm nên sự khác biệt của U23 Việt Nam tại giải năm nay chính là khả năng chắt chiu cơ hội đến mức kinh ngạc. Tổng cộng sau 3 trận vòng bảng, Đình Bắc và các đồng đội chỉ tung ra 28 pha dứt điểm, nằm trong nhóm thấp nhất giải. Tuy nhiên, hiệu quả thu về lại khiến tất cả phải ngả mũ khi có tới 5 bàn thắng được ghi.

Trung bình cứ khoảng 5 pha dứt điểm, người hâm mộ Việt Nam lại được ăn mừng bàn thắng. “Những chiến binh Sao vàng” không tấn công dồn dập hay lạm dụng sút xa, mà mỗi pha dàn xếp đều được tính toán kỹ lưỡng để đưa bóng vào vị trí thuận lợi nhất.

Sự chính xác và điềm tĩnh trong từng pha chạm bóng cuối cùng đã trở thành vũ khí lợi hại giúp U23 Việt Nam khuất phục lần lượt Jordan, Kyrgyzstan và Saudi Arabia tại vòng bảng.

Bên cạnh khả năng chuyển hóa, U23 Việt Nam còn sở hữu tỷ lệ dứt điểm trúng đích lên tới 46,4%, cao thứ hai tại giải (chỉ sau Lebanon). Chỉ số này khẳng định kỹ năng dứt điểm của các tiền đạo đang ở trạng thái ổn định và sự tự tin cao độ, rất ít khi đưa bóng đi chệch mục tiêu một cách lãng phí.

U23 UAE đang gặp nhiều vấn đề ở hàng phòng ngự trước khi đối đầu với U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Sự sắc bén của U23 Việt Nam hoàn toàn trái ngược với đối thủ UAE tại tứ kết. Đội bóng Tây Á dù sở hữu dàn sao đắt giá nhưng chỉ đạt tỷ lệ chuyển hóa cơ hội ở mức 13%. Tỷ lệ sút trúng đích của họ cũng dừng lại ở mức trung bình thấp là 30,4%.

Các cầu thủ U23 UAE thường xuyên tỏ ra lúng túng và vội vàng trong các tình huống phối hợp quyết định. Nếu không sớm cải thiện thước ngắm, đại diện Tây Á sẽ gặp khó khăn rất lớn khi đối đầu với hệ thống phòng ngự kín kẽ và khả năng tận dụng cơ hội cực kì tốt của U23 Việt Nam.

Trận tứ kết giữa U23 Việt Nam và U23 UAE sẽ diễn ra vào lúc 22h30 ngày 16/1 trên sân vận động Al Faisal, nơi “Rồng vàng” đã đánh bại đội đương kim vô địch U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0 ở vòng bảng.