AFC so sánh thành tích của U23 Việt Nam với các đội bóng vào tứ kết

Lịch thi đấu giải U23 châu Á 2026 Vòng tứ kết 18h30 ngày 16/1: U23 Nhật Bản - U23 Jordan 22h30 ngày 16/1: U23 Việt Nam - U23 UAE 18h30 ngày 17/1: U23 Uzbekistan - U23 Trung Quốc 22h30 ngày 17/1: U23 Australia - U23 Hàn Quốc Vòng bán kết 18h30 ngày 20/1: U23 Nhật Bản/U23 Jordan - U23 Australia/U23 Hàn Quốc 22h30 ngày 20/1: U23 Việt Nam/U23 UAE - U23 Uzbekistan/U23 Trung Quốc Tranh hạng ba (22h ngày 23/1): Hai đội thua ở bán kết Chung kết: (22h ngày 24/1): Hai đội thắng ở bán kết

"U23 Việt Nam là đội bóng nổi bật nhất bảng A, đứng đầu bảng với tối đa 9 điểm sau các chiến thắng trước Jordan, Kyrgyzstan và Saudi Arabia", AFC nhấn mạnh trong bài viết điểm mặt 8 đội bóng sẽ tranh tài ở vòng tứ kết giải U23 châu Á 2026.

Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik gây ấn tượng ở giải châu lục lần này khi toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, ghi được 5 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 bàn. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử U23 Việt Nam toàn thắng cả 3 trận vòng bảng ở một giải đấu cấp châu lục.

U23 Việt Nam được xem là ứng viên sáng giá tiến sâu vào bán kết giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Chính vì vậy, siêu máy tính của AFC cũng đánh giá rất cao cơ hội tiến sâu vào bán kết của U23 Việt Nam, khi nhận định "Rồng vàng" có tới 88% tỷ lệ giành chiến thắng trước U23 UAE ở vòng tứ kết - điều hiếm thấy của một đội bóng ở Đông Nam Á khi đối đầu với các đội bóng đến từ Tây Á.

Một đội tuyển khác cũng được AFC đánh giá là ứng viên giành chức vô địch với màn trình diễn thuyết phục ở vòng bảng là U23 Nhật Bản.

"Nhật Bản không chỉ hướng đến việc trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch mà còn muốn nâng cao chiếc cúp lần thứ ba, một kỷ lục chưa từng có", AFC nhấn mạnh.

6 gương mặt giành vé vào tứ kết còn lại, gồm Jordan, UAE, Hàn Quốc, Trung Quốc, Australia và Uzbekistan không được AFC nhắc đến nhiều khi các đội bóng này tiến vào vòng loại trực tiếp chưa thật sự thuyết phục.

"Uzbekistan, đang tìm cách bổ sung thêm danh hiệu đã giành được năm 2018, sẽ đối đầu với đội á quân bảng D là Trung Quốc vào ngày 17/1, trong khi Hàn Quốc, đội vô địch năm 2020, sẽ gặp Australia.

Australia đứng đầu bảng D sau màn lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại Iraq 2-1 để kết thúc với 6 điểm, trong khi Trung Quốc kém một điểm sau trận hòa không bàn thắng với Thái Lan.

Đội thắng trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và UAE sẽ gặp đội thắng trong trận tứ kết giữa Uzbekistan và Trung Quốc, trong khi Nhật Bản hoặc Jordan sẽ tiến vào bán kết gặp Australia hoặc Hàn Quốc", AFC nói thêm về các màn so tài đáng chú ý tại vòng tứ kết.