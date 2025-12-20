AFC lên tiếng về án phạt với FAM sau khi FIFA xử thua Malaysia

Mới đây, FIFA vừa quyết định xử thua 0-3 với đội tuyển Malaysia trong ba trận đấu giao hữu gặp Cape Verde, Singapore và Palestine. Án phạt bổ sung với FAM được đưa ra sau cuộc họp do Phó Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật FIFA, ông Jorge Palacio, chủ trì. Kết luận cuộc họp xác định FAM đã vi phạm Điều 19 của Bộ luật Kỷ luật FIFA (phiên bản 2025) khi sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện trong ba trận giao hữu nói trên.

AFC khẳng định vẫn chưa đưa ra án phạt với FAM, dù mới đây, FIFA đã xử thua 0-3 với đội tuyển Malaysia trong ba trận giao hữu (Ảnh: VFF).

Phía FAM cho biết sẽ gửi đơn yêu cầu bằng văn bản để nhận được đầy đủ căn cứ và lập luận của Ủy ban Kỷ luật FIFA, trước khi cân nhắc các bước tiếp theo liên quan đến vụ việc.

Quyết định của FIFA làm dấy lên lo ngại rằng hai trận đấu của Malaysia trước Nepal và đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 cũng có thể chịu chung số phận khi “Bầy hổ” tung ra sân 7 cầu thủ nhập tịch gian lận.

Tuy nhiên, Tổng Thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John (người Malaysia), cho biết AFC hiện chưa đưa ra bất kỳ phán quyết nào liên quan đến các trận đấu của Malaysia vòng loại Asian Cup 2027 và tạm thời chưa có động thái áp dụng biện pháp tương tự như FIFA.

Theo ông Windsor, AFC sẽ chờ phán quyết cuối cùng từ Tòa án trọng tài thể thao (CAS), sau khi FAM tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết, trước khi xem xét các bước tiếp theo.

AFC vẫn chờ đợi quyết định từ CAS, trước khi ra án phạt với Malaysia (Ảnh: FAM).

Tổng thư ký AFC cho biết: “Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi sẽ chờ quyết định từ CAS. Án phạt này vừa mới được FIFA công bố nên AFC cần thời gian để xem xét đầy đủ”.

Trước đó, cơ quan quản lý bóng đá châu Á khẳng định rằng hạn chót để đưa ra án phạt với Malaysia vào ngày 31/3/2026, khi vòng loại Asian Cup 2027 kết thúc.

Cần nói thêm rằng, FIFA vẫn đang điều tra sâu hơn ở vụ làm giả hồ sơ nhập tịch của FAM. Trong tương lai, bóng đá Malaysia có thể chịu thêm những án phạt bổ sung từ cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá thế giới.