AFC quan tâm đặc biệt đến HLV Mai Đức Chung trước Asian Cup 2026

Vòng chung kết (VCK) giải vô địch bóng đá nữ châu Á (Asian Cup) 2026 diễn ra từ ngày 1/3 đến 21/3, tại Australia. Ở giải đấu này, đội tuyển bóng đá nữ nằm ở bảng C cùng các đội tuyển Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc).

Trong thành phần đội tuyển bóng đá nữ, có một nhân vật đã ghi tên mình vào lịch sử bóng đá nữ thế giới, đó là HLV Mai Đức Chung. Năm 2023, ông Chung trở thành HLV lớn tuổi nhất của một đội tuyển tham dự VCK World Cup (tính chung cả bóng đá nam và bóng đá nữ, khi đó ông ở tuổi 72).

HLV Mai Đức Chung là nhân vật được truyền thông châu Á chú ý trước giải châu lục (Ảnh: Tuấn Bảo).

Chính vì thế, khi HLV Mai Đức Chung cùng đội tuyển nữ Việt Nam tham dự VCK giải vô địch châu Á năm nay, trang chủ của AFC không thể bỏ qua nhân vật lịch sử này, AFC viết: “Niềm đam mê bóng đá của HLV Mai Đức Chung vẫn luôn rực cháy. Đối với ông Chung, sự phát triển của bóng đá Việt Nam luôn là điều quý giá nhất”.

“Chính vì vậy, dù từng quyết định nghỉ hưu hồi năm 2023, ông vẫn quyết định quay trở lại, bởi sức hút bóng đá, với ông, quá khó để cưỡng lại. Sau 7 năm dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, với đỉnh cao là chiếc vé dự World Cup 2023, ông Chung từng nhường lại vị trí HLV trưởng cho người kế nhiệm.

Dù vậy, trong bối cảnh bóng đá nữ khó tìm ra người phù hợp, không có người thay thế xứng đáng ông Chung, VFF một lần nữa tìm đến một trong những nhân vật ưu tú nhất lịch sử bóng đá nước nhà. Ông Chung nhận lời với tinh thần trách nhiệm hết sức lớn lao”, trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) viết thêm.

AFC cũng không quên dẫn lời HLV Mai Đức Chung: “Tôi đã lớn tuổi rồi, muốn dành thời gian nghỉ ngơi bên gia đình sau năm 2023. Nhưng vì sự nghiệp, tình yêu và niềm đam mê với công việc, cùng với lời mời từ VFF, tôi quyết định trở lại”.

Ở tuổi 75, HLV Mai Đức Chung vẫn miệt mài với công tác huấn luyện bóng đá đỉnh cao (Ảnh: VFF).

“Tôi đã gắn bó với bóng đá nữ Việt Nam 30 năm. Chúng tôi chỉ có 6 CLB tham dự giải vô địch bóng đá nữ trong nước, ấy vậy mà chúng tôi vẫn vươn tới đấu trường quốc tế, đấy là nỗ lực hết mình của bóng đá nữ Việt Nam.

Đội tuyển nữ Việt Nam đã 3 lần liên tiếp góp mặt tại VCK giải bóng đá nữ vô địch châu Á. Hiện tại, chúng tôi đang tập trung vào việc đào tạo các cầu thủ trẻ từ các CLB và địa phương nơi bóng đá nữ đang phát triển, bao gồm cả ở các trường học và các chương trình đào tạo trẻ”, ông Mai Đức Chung nói thêm trên trang chủ của AFC.

Cũng chính trang chủ của Liên đoàn Bóng đá châu Á chia sẻ: “Giải vô địch châu Á 2026 đang là ưu tiên hàng đầu trong suy nghĩ của HLV Mai Đức Chung. Thất bại trong loạt sút luân lưu ở trận chung kết SEA Games 33 trước Philippines là điều tiếc nuối lớn với ông Chung, nhưng ông vẫn tin tưởng vào tương lai của bóng đá trẻ Việt Nam”.

“Nằm ở bảng C cùng các đội Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được xem là một trong những ứng cử viên sáng giá cho suất vào tứ kết. Từ vòng tứ kết, đội bóng của HLV Mai Đức Chung chỉ cần thêm một chiến thắng nữa là có thể quay trở lại với FIFA World Cup 2027”, AFC nhấn mạnh.