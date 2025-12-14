HLV Mai Đức Chung tuyên bố đanh thép trước trận chung kết SEA Games

Tuyển nữ Việt Nam đại thắng Indonesia 5-0, vào chung kết SEA Games 33

Sau trận thắng đậm Indonesia ở bán kết chiều nay (14/12), HLV Mai Đức Chung nói: “Hôm nay, ngoài việc giành chiến thắng, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam còn thực hiện được một loạt mục tiêu khác. Chúng tôi không bị thẻ phạt và các cầu thủ không dính chấn thương nào”.

HLV Mai Đức Chung tin tưởng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có thêm HCV vào ngày 17/12 tới (Ảnh: VFF).

“Hiệp một, chúng tôi chưa bắt nhịp tốt vì tôi có một số thay đổi trong đội hình. Sang hiệp hai, sau những điều chỉnh, đội tuyển nữ Việt Nam đã thi đấu tốt hơn”, HLV Mai Đức Chung nói thêm.

Đối thủ của đội tuyển nữ Việt Nam trong trận chung kết vào ngày 17/12 tới đây sẽ là một trong hai đội Thái Lan hoặc Philippines. Đây đều là những đội bóng rất mạnh.

Đội tuyển nữ Việt Nam có lần thứ 11 dự trận chung kết SEA Games (Ảnh: Tuấn Bảo).

HLV Mai Đức Chung nhận xét về các đối thủ: “Đã vào chung kết thì gặp đối thủ nào cũng như nhau, chúng tôi sẽ quyết tâm cao nhất, bất kể đối thủ là ai. Đây là lần thứ 11 bóng đá nữ Việt Nam góp mặt ở trận chung kết SEA Games. Đó là vinh dự rất lớn và chúng tôi sẽ nỗ lực để giành huy chương vàng (HCV)”.

“Ở các trận đấu đã qua, đội tuyển nữ Việt Nam có sự xoay tua đội hình, để đảm bảo thể lực cho các cầu thủ. Chúng tôi cho một số cầu thủ như Thanh Nhã, Trần Thị Duyên nghỉ, đồng thời tạo cơ hội cho hai cầu thủ chưa thi đấu trận nào được ra sân từ đầu. Điều đó giúp cho cầu thủ trẻ có thêm kinh nghiệm, sẵn sàng cho trận chung kết.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ thi đấu với tinh thần cao nhất trong trận chung kết. Tôi mong người hâm mộ tiếp tục ủng hộ chúng tôi trong trận đấu tranh HCV, đồng thời muốn nói lời cảm ơn đến các cổ động viên, những người đã ủng hộ chúng tôi suốt thời gian qua”, vẫn là lời của vị HLV kỳ cựu đang dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.