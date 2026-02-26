Lịch thi đấu vòng chung kết Asian Cup nữ 2026

Sau khi xuất sắc tham dự World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam đặt mục tiêu giành vé dự World Cup 2027 tại Brazil. Vòng chung kết Asian Cup nữ 2026 được coi là vòng loại World Cup 2027 và châu Á có 6 suất tham dự.

Theo đó, 4 đội tuyển giành quyền vào bán kết sẽ trực tiếp đoạt vé dự World Cup 2027. 4 đội tuyển thua ở tứ kết sẽ chia cặp đá play-off, hai đội thắng sẽ giành vé đến Brazil.

Ở Asian Cup nữ 2026, đoàn quân HLV Mai Đức Chung cùng bảng C với Nhật Bản, Ấn Độ và Đài Loan (Trung Quốc). Theo đánh giá của giới chuyên môn, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, Trung Quốc nhiều cơ hội giành 5 tấm vé, suất còn lại là cuộc cạnh tranh giữa tuyển nữ Việt Nam và Philippines.

Thiết kế: Phạm Đình Quang Huy