HLV Mai Đức Chung hé lộ phương án thắng Philippines ở chung kết SEA Games

Ở vòng đấu bảng, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam từng để thua Philippines 0-1. Đấy là trận đấu mà đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng. Đội tuyển nữ Philippines gần như chỉ có một cơ hội trong hiệp hai, nhưng họ lại tận dụng được.

Trước trận chung kết vào lúc 19h30 tối mai (17/12), HLV Mai Đức Chung cho biết điều này sẽ không lặp lại.

HLV Mai Đức Chung tin tưởng đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đánh bại Philippines (Ảnh: VFF).

Ông Chung phát biểu: “Cầu thủ của tôi không hề gặp bất kỳ áp lực tâm lý nào trước trận chung kết, dù đã để thua Philippines ở vòng bảng. Tôi biết Philippines có tiến bộ, họ cũng chơi đa dạng hơn so với chính họ trước đây. Nhưng dù họ có thi đấu với lối chơi nào, đội tuyển Việt Nam cũng sẽ thích nghi”.

“Thậm chí, tôi thấy thú vị khi đối đầu với một đội tuyển Philippines có lối chơi đa dạng. Ngoài lối chơi đa dạng, Philippines còn là đội bóng sở hữu đấu pháp chặt chẽ”, HLV Mai Đức Chung nói thêm.

So với các đội bóng khác ở Đông Nam Á, cầu thủ của đội tuyển nữ Philippines có thể hình và thể lực tốt hơn. Dù vậy, HLV Mai Đức Chung không lo lắng về điều này.

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lại hưởng niềm vui chiến thắng ở SEA Games? (Ảnh: Tuấn Bảo).

Ông Chung hé lộ: “Tôi sẽ sắp xếp các cầu thủ trẻ từng chơi tốt trong trận đấu thuộc vòng bảng gặp Myanmar, kết hợp với các cầu thủ nhiều kinh nghiệm trong trận chung kết gặp Philippines. Các cầu thủ trẻ sẽ giúp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tranh chấp tốt hơn, khỏe hơn”.

Trong khi đó, HLV Mark Torcaso của đội tuyển nữ Philippines nói: “Tôi rất hào hứng trước trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam, Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng trong trận chung kết. Tôi tin rằng đội tuyển nữ Philippines sẽ thực hiện thành công mục tiêu đó”.

“Tôi khẳng định đội tuyển nữ Việt Nam vẫn là đội bóng mạnh nhất SEA Games. Được đối đầu với họ rất thú vị. Đội tuyển nữ Philippines đang trong giai đoạn trẻ hóa. Chúng tôi có sự xuất hiện của nhiều gương mặt trẻ, bên cạnh những cầu thủ kỳ cựu, có trên 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Đội tuyển nữ Philippines từng thắng đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng, nhưng chính trận thắng đấy sẽ khiến cho trận chung kết khó khăn hơn, vì đội tuyển nữ Việt Nam sẽ dốc toàn lực khi thi đấu với chúng tôi. Đội tuyển nữ Philippines khát khao có chiến thắng trong trận chung kết”, HLV Mark Torcaso khẳng định.