Chốt xong tương lai của HLV Mai Đức Chung ở tuyển nữ Việt Nam

Sau khi cùng đội tuyển nữ Việt Nam ở SEA Games, HLV Mai Đức Chung đã nói lời chia tay khi hết hạn hợp đồng với VFF vào ngày 31/12. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ VFF, vị HLV 74 tuổi sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam ở giải bóng đá nữ châu Á 2026.

HLV Mai Đức Chung tiếp tục dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: VFF).

Ông Nguyễn Sỹ Hiển, Chủ tịch Hội đồng Huấn luyện viên Quốc gia, đánh giá việc HLV Mai Đức Chung đảm trách vị trí HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam ở thời điểm này là lựa chọn phù hợp nhất, bảo đảm sự kế thừa về lực lượng, chiến thuật và định hướng phát triển, giúp đội bóng phát huy tối đa những kết quả đã đạt được, đồng thời hướng tới mục tiêu thi đấu hiệu quả tại giải bóng đá nữ châu Á 2026.

“Đây là HLV dày dạn kinh nghiệm, có uy tín với đội tuyển nữ. Các cầu thủ đã rất hiểu triết lý, phương pháp huấn luyện của HLV trưởng, đồng thời bản thân HLV trưởng cũng nắm rõ năng lực, tâm lý và đặc điểm của từng cầu thủ”, ông Nguyễn Sỹ Hiển chia sẻ thêm.

HLV trưởng Mai Đức Chung bày tỏ niềm vinh dự khi tiếp tục nhận được sự tin tưởng của VFF, đồng thời khẳng định sẽ cùng ban huấn luyện và các cầu thủ tập trung tối đa cho công tác chuẩn bị, quyết tâm thi đấu với phong độ cao nhất tại giải bóng đá nữ châu Á 2026.

Theo kế hoạch, trong tháng 1/2026, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung và tập huấn tại Trung Quốc, dự kiến thi đấu hai trận giao hữu. Tiếp đó, toàn đội sẽ sang Australia (quốc gia đăng cai giải bóng đá nữ châu Á 2026) để tập huấn đợt hai và thi đấu một trận giao hữu tại đây trước khi chính thức bước vào giải đấu.

Với quỹ thời gian chuẩn bị không dài thì việc HLV Mai Đức Chung, một người dày dạn kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc về bóng đá nữ Việt Nam, được VFF đánh giá là nhân tố phù hợp nhất để tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam trong giai đoạn có ý nghĩa then chốt này.

VFF tin tưởng rằng, với sự ổn định trên băng ghế huấn luyện cùng sự chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng vươn lên, qua đó khẳng định vị thế của bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường châu lục.