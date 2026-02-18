7 cầu thủ nhập tịch Malaysia nhận tin vui sau khi được FIFA gỡ lệnh cấm

Trước đó, chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt đã điều chỉnh định giá của 7 cầu thủ xuống 0 euro sau án cấm thi đấu trong 12 tháng của FIFA, liên quan tới việc Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) làm giả tài liệu nhập tịch.

Facundo Garces đã ra sân ở La Liga trong thời gian qua (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, những cập nhật gần đây cho thấy giá trị của họ đang tăng trở lại một cách rõ rệt. Dẫn đầu là hậu vệ Facundo Garces của CLB Alaves, người được định giá 1 triệu euro (hơn 30 tỷ đồng), sau khi từng bị đưa về mức 0 euro trong thời gian chịu án treo giò.

Cầu thủ 26 tuổi đã trở lại thi đấu tại CLB Alaves và ra sân ở La Liga trong thời gian qua gặp Espanyol, Getafe và Sevilla. Trong đó, trung vệ này đã đá chính trong hai trận đấu với Getafe và Sevilla. Sự trở lại này cho thấy niềm tin vào vị thế chuyên nghiệp của anh đang được khôi phục.

Đà hồi sinh của Garces phản ánh sự thay đổi trong cách nhìn nhận của thị trường. Hiện tại, cầu thủ gốc Argentina đã được khôi phục giá trị chuyển nhượng 1 triệu euro.

Hiện Garces là cầu thủ đắt giá cao thứ ba trong đội hình “Harimau Malaya” (biệt danh của đội tuyển Malaysia), xếp sau tiền vệ Imanol Machuca (1,5 triệu euro) và tiền đạo Joao Figueiredo của Johor Darul Ta'zim (1,2 triệu euro).

Giá trị của Facundo Garces và các cầu thủ nhập tịch Malaysia đều được tăng trở lại (Ảnh: FAM).

Hai cầu thủ khác của Johor Darul Ta'zim là Jon Irazabal và Hector Hevel lần lượt được định giá 500.000 euro và 350.000 euro. Trong khi đó, Rodrigo Holgado có giá trị 250.000 euro. Riêng Gabriel Palmero, người vừa gia nhập Kuching City tuần trước, hiện vẫn được niêm yết ở mức 0.

Tuy nhiên, 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia vẫn còn chờ đợi phán quyết cuối cùng của CAS mới biết được số phận của mình. Trong trường hợp CAS phán quyết bất lợi cho Malaysia, họ có thể tiếp tục chịu án treo giò.

Trong khi đó, Malaysia cũng đối diện với nguy cơ bị xử thua 0-3 trước đội tuyển Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027. AFC sẽ chờ đợi phán quyết của CAS trước khi đưa ra án phạt với “Bầy hổ”.