Được đáp ứng hai yêu sách, C.Ronaldo ngừng đình công ở Saudi Arabia

C.Ronaldo đã vắng mặt liên tiếp hai trận đấu gần nhất của Al Nassr gặp Al Riyadh và Al Ittihad, dù đang hưởng mức lương cao nhất thế giới, lên tới 200 triệu euro mỗi năm. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ việc cầu thủ này bất mãn với cách vận hành và tham vọng chuyển nhượng của Al Nassr.

C.Ronaldo ngừng đình công ở Saudi Arabia (Ảnh: Getty).

Theo tờ A Bola (Bồ Đào Nha), Ronaldo tỏ ra tức giận khi chứng kiến đối thủ trực tiếp Al Hilal, một CLB khác cũng thuộc Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF), chiêu mộ thành công Karim Benzema từ Al Ittihad. Trong khi đó, Al Nassr gần như bỏ qua thị trường chuyển nhượng mùa đông.

Dù vậy, cuối cùng, Al Nassr đã đáp ứng hai yêu sách của C.Ronaldo để xoa dịu tình hình. Đầu tiên, CLB Saudi Arabia đã khôi phục quyền hạn cho Giám đốc điều hành Jose Semedo và Giám đốc thể thao Simao Coutinho, hai nhân sự được cho là trước đó đã bị hạn chế vai trò, khiến CLB không thể hành động hiệu quả trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Semedo được bổ nhiệm vào tháng 7 năm ngoái và là bạn thân của C.Ronaldo, trong khi Coutinho cũng gia nhập bộ máy lãnh đạo đội bóng vào mùa hè.

Bên cạnh vấn đề chuyển nhượng, C.Ronaldo còn không hài lòng với cách đối xử nội bộ tại CLB, đặc biệt là việc chậm trễ trong chi trả lương cho một số nhân viên. Al Nassr được cho là đã giải quyết các khoản thanh toán tồn đọng.

Việc giới chủ Saudi Arabia nhượng bộ cho thấy tầm quan trọng của C.Ronaldo (Ảnh: Getty).

Trước tình hình ấy, C.Ronaldo đã quyết định ngừng đình công. Theo kế hoạch, cựu tiền đạo Man United sẽ không cùng toàn đội tham dự trận đấu ở cúp C2 châu Á trên sân Arkadag (Turkmenistan) giữa tuần, mà sẽ tái xuất ở giải vô địch quốc gia Saudi Arabia khi đối đầu với Al-Fateh vào cuối tuần.

Trên thực tế, CR7 đã trở lại tập luyện từ ngày 6/2 nhưng vẫn quyết định không ra sân trong trận gặp Al Ittihad. Dù thiếu vắng ngôi sao lớn nhất, Al Nassr vẫn giành chiến thắng 2-0 trước Al Ittihad. Trước đó, họ cũng đánh bại Al Riyadh với tỷ số 1-0.

Kể từ khi chuyển đến Saudi Arabia vào tháng 1/2023, siêu sao số 7 vẫn chưa thể giành được danh hiệu lớn nào cùng Al Nassr, đồng thời liên tục thất bại trong cuộc đua vô địch trước các đối thủ như Al Ittihad hay Al Hilal ở giải Saudi Arabia.