Báo Anh nói về việc Việt Nam xây sân vận động gấp đôi Old Trafford

“Việt Nam đã bắt đầu xây dựng sân vận động bóng đá lớn nhất thế giới, với những hình ảnh ấn tượng về công trình dự kiến có sức chứa 135.000 chỗ ngồi đã được công bố”, tờ Daily Mail mở đầu bài viết.

Sân vận động Trống Đồng sẽ trở thành sân có sức chứa lớn nhất thế giới (Ảnh: Trống Đồng Stadium).

Theo tờ Daily Mail, sân vận động Trống Đồng là một phần của dự án rộng lớn mang tên Olympic Sports City, với khu thể thao - dân cư này dự kiến sẽ tiêu tốn tổng cộng 28 tỷ bảng Anh.

Theo bản kế hoạch, kiến trúc của sân vận động được lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn, một biểu tượng của nền văn minh cổ đại Việt Nam, đại diện cho tinh thần cộng đồng, sức mạnh và sự trường tồn.

Nhiều người cho rằng điều này sẽ giúp kết hợp văn hóa truyền thống Việt Nam với một cơ sở hiện đại, hướng tới tham vọng tạo ra một công trình mang tính biểu tượng.

“Sân vận động Trống Đồng sẽ đóng vai trò là trung tâm của dự án, và các quan chức cho biết địa điểm này sẽ tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa và chính trị - xã hội quy mô lớn, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế”, tờ Daily Mail nhấn mạnh.

Sân Trống Đồng dự kiến hoàn thành vào năm 2028 (Ảnh: Trống Đồng Stadium).

Cũng theo tờ báo hàng đầu xứ Sương mù, sân vận động Trống Đồng sẽ vượt qua sân vận động mồng 1 tháng 5 ở Triều Tiên để trở thành công trình có sức chứa ghế lớn nhất thế giới. Sức chứa của sân mồng 1 tháng 5 là 114.000 khán giả.

Sân Trống Đồng cũng sẽ vượt qua sân vận động Hassan II của Morocco, được xây dựng trước thềm World Cup 2030, với sức chứa khoảng 115.000 chỗ ngồi.

Tờ Daily Mail bình luận thêm: “Sân vận động sẽ có mái che di động lớn nhất thế giới và dự án được cho là ưu tiên các giải pháp tiết kiệm năng lượng cùng vật liệu thân thiện với môi trường. Cơ sở này sẽ tạo nền tảng cho Việt Nam đăng cai các sự kiện quốc tế lớn bao gồm World Cup và Olympic, cũng như các giải châu lục khác.

Sân vận động Trống Đồng dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2028, trong khi toàn bộ dự án, bao gồm hệ thống giao thông, khu đô thị mới và các cơ sở thể thao bổ sung, dự kiến hoàn thành vào năm 2035”.