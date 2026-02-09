Báo Anh nói về việc Việt Nam xây sân vận động gấp đôi Old Trafford
(Dân trí) - Tờ Daily Mail (Anh) đã có bài viết về việc Việt Nam sẽ khởi công sân vận động lớn nhất thế giới tại Hà Nội với sức chứa 135.000 chỗ ngồi, gần gấp đôi sân Old Trafford (hơn 74.000 chỗ).
“Việt Nam đã bắt đầu xây dựng sân vận động bóng đá lớn nhất thế giới, với những hình ảnh ấn tượng về công trình dự kiến có sức chứa 135.000 chỗ ngồi đã được công bố”, tờ Daily Mail mở đầu bài viết.
Theo tờ Daily Mail, sân vận động Trống Đồng là một phần của dự án rộng lớn mang tên Olympic Sports City, với khu thể thao - dân cư này dự kiến sẽ tiêu tốn tổng cộng 28 tỷ bảng Anh.
Theo bản kế hoạch, kiến trúc của sân vận động được lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn, một biểu tượng của nền văn minh cổ đại Việt Nam, đại diện cho tinh thần cộng đồng, sức mạnh và sự trường tồn.
Nhiều người cho rằng điều này sẽ giúp kết hợp văn hóa truyền thống Việt Nam với một cơ sở hiện đại, hướng tới tham vọng tạo ra một công trình mang tính biểu tượng.
“Sân vận động Trống Đồng sẽ đóng vai trò là trung tâm của dự án, và các quan chức cho biết địa điểm này sẽ tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa và chính trị - xã hội quy mô lớn, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế”, tờ Daily Mail nhấn mạnh.
Cũng theo tờ báo hàng đầu xứ Sương mù, sân vận động Trống Đồng sẽ vượt qua sân vận động mồng 1 tháng 5 ở Triều Tiên để trở thành công trình có sức chứa ghế lớn nhất thế giới. Sức chứa của sân mồng 1 tháng 5 là 114.000 khán giả.
Sân Trống Đồng cũng sẽ vượt qua sân vận động Hassan II của Morocco, được xây dựng trước thềm World Cup 2030, với sức chứa khoảng 115.000 chỗ ngồi.
Tờ Daily Mail bình luận thêm: “Sân vận động sẽ có mái che di động lớn nhất thế giới và dự án được cho là ưu tiên các giải pháp tiết kiệm năng lượng cùng vật liệu thân thiện với môi trường. Cơ sở này sẽ tạo nền tảng cho Việt Nam đăng cai các sự kiện quốc tế lớn bao gồm World Cup và Olympic, cũng như các giải châu lục khác.
Sân vận động Trống Đồng dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2028, trong khi toàn bộ dự án, bao gồm hệ thống giao thông, khu đô thị mới và các cơ sở thể thao bổ sung, dự kiến hoàn thành vào năm 2035”.
Hà Nội duyệt quy hoạch khu vực xây sân vận động Trống Đồng của Vingroup
UBND TP Hà Nội vừa duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu liên hợp thể thao hơn 411ha (nằm trong Khu đô thị thể thao Olympic - phân khu B) ở xã Thường Tín, Thượng Phúc.
Quy hoạch này nhằm cụ thể hóa quy hoạch phân khu được duyệt, hình thành một khu liên hợp thể thao, đẳng cấp khu vực, quốc tế, đáp ứng các tiêu chuẩn để tổ chức đại hội thể thao châu Á, Thế vận hội Olympic.
Về vị trí, khu vực lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính các xã Thường Tín, Thượng Phúc, TP Hà Nội. Phía bắc giáp đường quy hoạch lộ giới 120m; phía nam giáp khu dân cư xã Thượng Phúc; phía đông giáp khu dân cư xã Thượng Phúc; phía tây giáp đường quy hoạch lộ giới 80m.
Trong tổng diện tích hơn 411ha, đất thể dục thể thao cấp vùng chiếm gần 72%. Còn đất thể dục thể thao cấp đô thị chiếm khoảng 7,4%.
Bên cạnh đó, dự án được bố trí 3 lô thương mại dịch vụ (gần 12ha), đất bệnh viện, trung tâm nghiên cứu (14,4ha), bãi đỗ xe (15,6ha), cây xanh công cộng (4,6ha)...
Chức năng của khu vực này là phát triển khu liên hợp thể thao với sân vận động đẳng cấp quốc tế, phát triển mới trục không gian phía nam, hướng tới một đô thị tầm cỡ ở khu vực cửa ngõ phía nam Thủ đô.
UBND thành phố giao đại diện liên danh Công ty cổ phần Vinhomes hoàn chỉnh hồ sơ quy hoạch, gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận, đồng thời công bố công khai đồ án quy hoạch cho nhân dân. UBND các xã Thường Tín, Thượng Phúc được giao kiểm tra, quản lý xây dựng và xử lý các trường hợp xây sai quy hoạch.
Trung tâm của khu liên hợp là sân vận động Trống Đồng, diện tích hơn 73,3ha, sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi.
Sáng 19/12, Vingroup đồng loạt xúc tiến 11 công trình trọng điểm trên toàn quốc. Trong đó, lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic tại Hà Nội là điểm cầu trung tâm của chương trình Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.