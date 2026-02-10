Báo chí quốc tế bình luận về việc Việt Nam xây SVĐ lớn nhất thế giới

“Việt Nam sẽ trở thành quốc gia sở hữu sân vận động lớn nhất thế giới. Sân vận động mới hiện đang trong quá trình xây dựng, có sức chứa lên tới 135.000 chỗ ngồi, vượt qua sân Rungrado mồng 1 tháng 5 của Triều Tiên (hiện là sân vận động lớn nhất thế giới) với nhiều hơn 5.000 chỗ”, tờ Beinsports (Qatar) nhấn mạnh.

Phối cảnh sân Trống Đồng, sân vận động hứa hẹn lớn nhất thế giới (Ảnh: Trống Đồng Stadium).

Tờ báo của Qatar thông tin thêm: “Sân vận động lớn nhất thế giới này dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2028. Công trình sẽ mang tên Trống Đồng và được trang bị mái che có thể đóng mở, cho phép tổ chức không chỉ các sự kiện thể thao mà còn nhiều hoạt động cộng đồng và nghệ thuật quanh năm.

Sân vận động này cũng được xem là cơ hội để Việt Nam trở thành điểm đến mới cho các sự kiện quốc tế đỉnh cao, do FIFA, AFC hay Hội đồng Olympic tổ chức. Công trình được xây dựng với mục tiêu trở thành hình mẫu của khu vực và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt mà những tổ chức này đặt ra đối với các sân vận động đăng cai sự kiện”.

Ở thời điểm hiện tại, ba sân vận động lớn nhất thế giới gồm: sân Rungrado mồng 1 tháng 5 tại Triều Tiên với sức chứa 130.000 khán giả. Tiếp theo là sân Grand Stade Hassan II tại Morocco (được xây dựng phục vụ World Cup 2030) với sức chứa 120.000 chỗ và đứng thứ ba là sân Michigan (Mỹ), có sức chứa khoảng 107.000 khán giả.

Tờ Chosun (Hàn Quốc) bình luận về công trình thế kỷ này: “Dưới sự dẫn dắt của các HLV Park Hang Seo và Kim Sang Sik, đội tuyển Việt Nam đã tiến bộ rất nhanh. Vì thế, đất nước này quyết định xây dựng sân vận động chuyên biệt dành cho bóng đá lớn nhất thế giới.

Sân Trống Đồng dự kiến hoàn thành vào năm 2028 (Ảnh: Trống Đồng Stadium).

Sân Trống Đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 8/2028 ở phía Nam ngoại ô Hà Nội, có sức chứa 135.000 chỗ ngồi, gần gấp đôi sân Old Trafford (74.310 chỗ) ở giải Ngoại hạng Anh”.

Trước đó, tờ Daily Mail (Anh) đã đưa tin về sân vận động Trống Đồng: “Việt Nam đã bắt đầu xây dựng sân vận động bóng đá lớn nhất thế giới, với những hình ảnh ấn tượng về công trình dự kiến có sức chứa 135.000 chỗ ngồi đã được công bố.

Sân vận động Trống Đồng là một phần của dự án rộng lớn mang tên Olympic Sports City, với khu thể thao - dân cư này dự kiến sẽ tiêu tốn tổng cộng 28 tỷ bảng Anh.

Theo bản kế hoạch, kiến trúc của sân vận động được lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn, một biểu tượng của nền văn minh cổ đại Việt Nam, đại diện cho tinh thần cộng đồng, sức mạnh và sự trường tồn.

Nhiều người cho rằng điều này sẽ giúp kết hợp văn hóa truyền thống Việt Nam với một cơ sở hiện đại, hướng tới tham vọng tạo ra một công trình mang tính biểu tượng”.