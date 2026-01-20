AFC nhận định về cuộc so tài U23 Việt Nam - U23 Trung Quốc

"U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ chạm trán nhau trong trận bán kết giải U23 châu Á 2026 tại Saudi Arabia hứa hẹn sẽ rất kịch tính.

Cả hai đội đều tiến vào vòng bán kết theo những cách trái ngược nhau, U23 Việt Nam gây ấn tượng với 4 chiến thắng trong khi Trung Quốc phải chiến đấu từng bước để lần đầu tiên lọt vào bán kết", trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) bình luận trước trận bán kết giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc diễn ra trên sân Prince Abdullah Al Faisal Sports City (Saudi Arabia) vào tối nay (22h30 ngày 20/1, giờ Việt Nam).

AFC cho rằng trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra rất kịch tính (Ảnh: AFC).

Theo thống kê của AFC, đây sẽ là trận đấu đầu tiên giữa Việt Nam và Trung Quốc trong lịch sử giải U23 châu Á. Đáng chú ý, Trung Quốc bất bại trong cả ba lần gần nhất khi đụng độ một đối thủ vào lần đầu (thắng 2, hòa 1) tại giải U23 châu Á, trong khi Việt Nam thắng cả hai trận gần nhất khi đối đầu với một đối thủ mới ở đấu trường này.

Ở giải U23 châu Á 2026, đội tuyển Trung Quốc đã có ba trận hòa không bàn thắng và là số trận hòa không bàn thắng nhiều nhất mà bất kỳ đội nào từng đạt được trong một mùa giải.

Ngoài ra U23 Trung Quốc cũng đã giữ sạch lưới trong cả 4 trận đấu ở giải U23 châu Á 2026, trước đó họ chỉ giữ sạch lưới một lần trong 15 trận đấu tại giải đấu này.

U23 Việt Nam đang thể hiện phong độ xuất sắc tại giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Về phía U23 Việt Nam, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik đã thắng cả 4 trận đấu trong hành trình vào bán kết giải U23 châu Á 2026, bằng số trận thắng mà họ đạt được trong 5 lần tham dự trước đó cộng lại. U23 Việt Nam cũng đã ghi được 8 bàn thắng tại giải đấu này, ngang bằng với thành tích tốt nhất của lứa U23 từng giành ngôi á quân vào năm 2018.

“Tôi vô cùng hạnh phúc, vinh dự và hào hứng khi được tranh tài cho danh hiệu này cùng với Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Nhìn lại các trận đấu của chúng tôi, từ trận gặp Jordan cho đến trận tứ kết gặp UAE, các cầu thủ của chúng tôi đã phải đối mặt với nhiều khó khăn và những khoảnh khắc cam go trước những đối thủ mạnh.

Nhưng mỗi lần họ đều thể hiện tinh thần chiến đấu tuyệt vời và lối chơi thông minh. Đó là lý do tại sao chúng tôi có được vị trí như ngày hôm nay. Như thường lệ, đội tuyển Việt Nam lại bước lên một thử thách mới trong bóng đá. Chúng tôi dự đoán một trận đấu khó khăn nữa, nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu bình tĩnh và dũng cảm, nỗ lực hết mình để đạt được mục tiêu đã đề ra.

Tôi dự đoán Trung Quốc sẽ là một đối thủ khó chơi. Đây là lần đầu tiên họ vào bán kết và họ sẽ rất quyết tâm, với hàng phòng ngự vững chắc do thủ môn Li Hao dẫn đầu. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ và sẽ thi đấu với phong độ tốt nhất", AFC dẫn lời phát biểu của HLV Kim Sang Sik trước trận đấu.

U23 Trung Quốc (áo đỏ) đang rất phấn khích khi lần đầu tiên tham dự bán kết giải U23 châu Á (Ảnh: AFC).

Trong khi đó AFC cho rằng đội tuyển Trung Quốc đang rất phấn khởi sau khi đánh bại nhà vô địch năm 2018 Uzbekistan ở tứ kết, nhưng HLV Antonio Puche đã nhắc nhở các cầu thủ của mình phải giữ vững lập trường.

“Chúng tôi rất vui mừng khi được ở đây. Đây là một trải nghiệm tuyệt vời đối với tôi, toàn đội và tất cả những người liên quan. Phương châm của chúng tôi luôn là thi đấu từng trận một. Lọt vào bán kết là một giấc mơ lớn đối với chúng tôi và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tiến vào chung kết.

Chúng tôi hiểu rõ U23 Việt Nam, vì đã từng đối đầu với họ hai hoặc ba lần trước đây. Họ rất có tổ chức, khó bị xuyên thủng và có khả năng chuyển đổi tấn công cực kỳ hiệu quả.

Trận đấu ngày mai chắc chắn sẽ rất khó khăn nhưng các cầu thủ của tôi đã nhận thức được điều đó và sẵn sàng cho thử thách", AFC cũng nhấn mạnh phát biểu của HLV Antonio Puche ở trận so tài với U23 Việt Nam.