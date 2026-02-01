Alcaraz hạ Djokovic, lần đầu vô địch Australian Open

Giấc mơ về danh hiệu Grand Slam thứ 25 và chức vô địch Australian Open thứ 11 lịch sử của Novak Djokovic đã tan vỡ, khi tay vợt 38 tuổi người Serbia gục ngã trước tài năng trẻ Carlos Alcaraz (22 tuổi) trong trận chung kết đầy kịch tính tại Rod Laver Arena, diễn ra vào chiều 1/2.

Alcaraz vô địch Australian Open 2026 (Ảnh: Getty).

Dù tuyên bố "sẽ chiến đấu đến cú đánh cuối cùng", Djokovic đã không thể ngăn cản Alcaraz làm nên lịch sử với chiến thắng ngược dòng ngoạn mục 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. Tay vợt người Tây Ban Nha đã trở thành người trẻ nhất từng đạt được thành tích Career Grand Slam (vô địch cả 4 giải Grand Slam).

Trận đấu khởi đầu không mấy suôn sẻ cho Alcaraz khi anh để thua set đầu tiên với tỷ số 2-6. Tuy nhiên, cục diện trận đấu đã hoàn toàn thay đổi từ set thứ hai. Alcaraz nhanh chóng lấy lại phong độ, giành chiến thắng 6-2 ở set hai và tiếp tục duy trì lợi thế với chiến thắng 6-3 ở set ba.

Bước vào set thứ tư, Djokovic đã dốc toàn lực để níu giữ hy vọng. Set đấu diễn ra giằng co kịch liệt, với những pha bóng đỉnh cao từ cả hai tay vợt. Djokovic thậm chí suýt chút nữa đã buộc trận đấu phải bước vào loạt tie-break, nhưng những nỗ lực của anh trên mặt sân cứng màu xanh của giải Australian Open đã không thành công trước sức trẻ và sự quyết tâm của đối thủ.

Djokovic đã không thể ngăn chặn bước tiến của Djokovic (Ảnh: Getty).

Chiến thắng này là minh chứng cho tinh thần "luôn luôn tin tưởng" của Alcaraz, như anh đã chia sẻ sau trận bán kết đầy khó khăn với Alexander Zverev. Chỉ hai ngày sau khi vượt qua chấn thương để đánh bại Zverev, Alcaraz đã nâng cao chiếc cúp Norman Brookes Challenge, hoàn tất bộ sưu tập bốn danh hiệu Grand Slam danh giá nhất trong sự nghiệp quần vợt của mình.