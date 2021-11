AFC: "Đội tuyển Việt Nam có thể hướng đến vị trí thứ ba bảng B"

Dân trí Trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cho rằng sân nhà cùng lợi thế khán giả nhà sẽ là điểm tựa để đội tuyển Việt Nam giành điểm trước Nhật Bản.

Nhật Bản là đối thủ khó nhất của đội tuyển Việt Nam từ đầu vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á đến giờ, nhưng AFC vẫn cho rằng đây là trận đấu mà đội bóng của HLV Park Hang Seo có thể giành điểm.

Website của AFC chạy tít: "Đội tuyển Việt Nam tìm kiếm điểm đầu tiên, còn Nhật Bản nhắm vào top hai trong bảng B".

AFC cho rằng sân nhà cùng khán giả nhà sẽ là lợi thế giúp đội tuyển Việt Nam tìm điểm trước Nhật Bản.

Còn trong phần nội dung, AFC nhận định: "Lần đầu tiên tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ sự cổ vũ trên sân nhà, khi các CĐV được phép vào sân Mỹ Đình cho trận đấu với Nhật Bản vào hôm nay (thứ Năm 11/11)".

"Sau 4 trận thua liên tiếp, đội chủ nhà sẽ tìm cách giành điểm trước Nhật Bản. Trong khi đó, đội khách sau hai trận thua ở giai đoạn vòng loại thứ ba sẽ hướng đến một chiến thắng, sau khi họ có động lực bằng trận thắng 2-1 trước Australia hồi tháng trước", trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á thông tin thêm.

Cũng theo nhận định của AFC, việc đội tuyển Việt Nam không giành được điểm nào cho đến thời điểm này của vòng loại thứ ba, là do đoàn quân của HLV Park Hang Seo không gặp may, chứ không hẳn do chúng ta kém.

AFC phân tích: "Trong lần đầu tiên góp mặt tại giai đoạn này, đội tuyển Việt Nam đã không may mắn, nên chưa có được điểm nào và phải xếp cuối bảng".

Nhật Bản đang hướng đến một trong hai vị trí đầu bảng B, đồng nghĩa với vé vào thẳng VCK World Cup 2022.

"Đội bóng Đông Nam Á được dẫn dắt bởi HLV Park Hang Seo đã phải chơi ba trong 4 trận đấu của họ trên sân đối phương, và chỉ duy nhất một trận sân nhà thuộc ở loạt trận thứ hai, chịu thua sát nút Australia 0-1. Khi đó, sân nhà của đội tuyển Việt Nam chưa được đón khán giả" - vẫn là những dòng được viết trên website của AFC.

Cũng theo phân tích của AFC, việc V-League không thi đấu khiến cho phong độ của các cầu thủ Việt Nam bị ảnh hưởng lớn.

Website của AFC bình luận: "V-League 2021 đã bị hủy, các cầu thủ Việt Nam không có trận đấu chuyên nghiệp nào xen giữa các trận đấu thuộc vòng loại World Cup đang diễn ra.

"Đội tuyển Việt Nam có thể nhắm đến vị trí thứ ba trong bảng B (vị trí có thể đá play-off tranh vé vớt) nhưng cần có điểm trong cuộc đụng độ với Nhật Bản, rồi sau đó chạm trán với Saudi Arabia cũng ở sân Mỹ Đình".

Tỷ lệ số độc giả của AFC tin vào chiến thắng của đội tuyển Việt Nam hiện vẫn cao hơn Nhật Bản, tính đến trưa nay 11/11.

Còn về phía đội tuyển Nhật Bản, đội này rất cần chiến thắng trước tuyển Việt Nam, hòng cạnh tranh hai vị trí dẫn đầu bảng B, cho suất vào thẳng VCK World Cup 2022 tại Qatar.

AFC viết: "Nhật Bản đã thắp lại hy vọng của chính họ bằng chiến thắng 2-1 trước Australia hồi tháng trước, điều này tránh cho họ bị Saudi Arabia và Australia bỏ xa trên bảng xếp hạng".

"Người Nhật hiện phải đối mặt với hai chuyến làm khách, đầu tiên là trước tuyển Việt Nam và sau đó là trước Oman.

Nếu giành chiến thắng ở cả hai trận này, Nhật Bản ít nhất sẽ leo lên xếp thứ ba tại bảng B, đến gần hơn với hai đội đầu bảng Saudi Arabia và Australia, trong nỗ lực có lần thứ 7 liên tiếp dự VCK World Cup", AFC nhấn mạnh.

Cũng theo một khảo sát mới đây của AFC với các độc giả của website này, tính đến trưa nay (11/11), có 57,14% số người được hỏi tin vào khả năng thắng trận của đội tuyển Việt Nam, trong khi chỉ có 42,86% số người tin vào phần thắng cho đội tuyển Nhật Bản.

Thiện Nhân