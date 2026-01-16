AFC đánh giá U23 Việt Nam cao hơn U23 UAE trước trận tứ kết

Lịch thi đấu giải U23 châu Á 2026 Vòng tứ kết 18h30 ngày 16/1: U23 Nhật Bản - U23 Jordan 22h30 ngày 16/1: U23 Việt Nam - U23 UAE 18h30 ngày 17/1: U23 Uzbekistan - U23 Trung Quốc 22h30 ngày 17/1: U23 Australia - U23 Hàn Quốc Vòng bán kết 18h30 ngày 20/1: U23 Nhật Bản/U23 Jordan - U23 Australia/U23 Hàn Quốc 22h30 ngày 20/1: U23 Việt Nam/U23 UAE - U23 Uzbekistan/U23 Trung Quốc Tranh hạng ba (22h ngày 23/1): Hai đội thua ở bán kết Chung kết: (22h ngày 24/1): Hai đội thắng ở bán kết

"Việt Nam và UAE sẽ bước vào trận tứ kết giải U23 châu Á 2026 diễn ra tại Saudi Arabia với sự tự tin ngang nhau về việc tiến vào vòng tiếp theo", AFC nhấn mạnh trong phần mở đầu bài viết đánh giá tương quan lực lượng giữa U23 Việt Nam và U23 UAE ở trận tứ kết diễn ra trên sân Prince Abdullah Al Faisal Sports City.

Theo đó, đây là lần đầu tiên trong lịch sử U23 Việt Nam và U23 UAE đụng độ nhau tại vòng đấu loại trực tiếp tại giải U23 châu Á. Trước đó, cả hai đội đã có hai lần gặp nhau ở vòng bảng và đội bóng Tây Á đều bất bại trước "Rồng vàng" (1 trận thắng, 1 trận hoà).

U23 Việt Nam tự tin sẽ có lần đầu tiên giành chiến thắng trước U23 UAE ở giải châu Á (Ảnh: AFC).

Dù vậy, tại giải U23 châu Á 2026, màn trình diễn của U23 Việt Nam và U23 UAE lại khá trái ngược, khi đoàn quân của HLV Kim Sang Sik toàn thắng cả 3 trận, trong đó có 2 trận giữ sạch lưới, ghi được 5 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 bàn.

Trong khi đó, U23 UAE vượt qua vòng bảng với vị trí thứ hai, giành được 1 trận thắng, 1 trận hoà và để thua 1 trận với tỷ số đậm 0-3 trước U23 Nhật Bản. Ngoài ra, đội bóng Tây Á chỉ đạt tỷ lệ kiểm soát bóng 38,8% tại vòng bảng, là tỷ lệ kiểm soát bóng thấp thứ hai trong số các đội, chỉ đứng trên Lebanon (35,9%); và cũng là tỷ lệ thấp nhất của họ trong một giải đấu châu lục kể từ năm 2010 đến nay.

"Trong khi HLV Kim Sang Sik kỳ vọng đội tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục phong độ ấn tượng ở vòng bảng, thì HLV Marcelo Broli của UAE lại lạc quan rằng các cầu thủ của ông sẽ vượt qua thử thách và lần đầu tiên tiến vào bán kết.

U23 Việt Nam đứng đầu bảng A với thành tích toàn thắng 3 trận, trong khi UAE phải vượt qua một Syria mạnh mẽ để giành vị trí á quân bảng B", AFC nhấn mạnh phong độ của hai đội trước trận tứ kết.

“Mỗi cầu thủ UAE đều có khả năng rất cao nên chúng tôi phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Họ mạnh mẽ và nhanh nhẹn hơn chúng tôi về thể lực, nhưng về kỹ thuật và tổ chức, tôi cảm thấy chúng tôi tốt hơn và chúng tôi cần tận dụng tốt ngày nghỉ thêm của mình.

U23 Việt Nam được đánh giá cao sau trận thắng U23 Saudi Arabia (Ảnh: AFC).

Kết quả vòng bảng của chúng tôi cho thấy bóng đá Đông Nam Á mạnh mẽ như thế nào, nhưng chúng tôi vẫn chưa dừng lại và tôi khao khát đạt được nhiều hơn nữa tại giải đấu này", AFC cũng dẫn lời của HLV Kim Sang Sik trước trận tứ kết.

Ngược lại, HLV Marcelo Broli cũng tự tin khẳng định: "Chúng tôi biết mình sẽ đối đầu với một đội bóng mạnh, vững chắc và đoàn kết, đặc biệt là trong khâu phòng ngự với những pha chuyển đổi nhanh. Nhưng chúng tôi kỳ vọng rất cao rằng mình có thể vượt qua họ để tiếp tục tiến xa hơn trong giải đấu.

Trong một giải đấu kiểu này, phục hồi thể lực là một trong những khía cạnh quan trọng nhất. Chúng tôi rất tin tưởng rằng các cầu thủ của mình sẽ có phong độ tốt, và động lực cũng rất quan trọng ở giai đoạn này của giải đấu. Chúng tôi tràn đầy năng lượng và tự tin sẽ cống hiến một trận đấu hay".