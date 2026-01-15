Báo UAE ca ngợi U23 Việt Nam trước trận tứ kết giải U23 châu Á

Lịch thi đấu giải U23 châu Á 2026 Vòng tứ kết 18h30 ngày 16/1: U23 Nhật Bản - U23 Jordan 22h30 ngày 16/1: U23 Việt Nam - U23 UAE 18h30 ngày 17/1: U23 Uzbekistan - U23 Trung Quốc 22h30 ngày 17/1: U23 Australia - U23 Hàn Quốc Vòng bán kết 18h30 ngày 20/1: U23 Nhật Bản/U23 Jordan - U23 Australia/U23 Hàn Quốc 22h30 ngày 20/1: U23 Việt Nam/U23 UAE - U23 Uzbekistan/U23 Trung Quốc Tranh hạng ba (22h ngày 23/1): Hai đội thua ở bán kết Chung kết: (22h ngày 24/1): Hai đội thắng ở bán kết

U23 Việt Nam vào tứ kết với tư cách đầu bảng A, còn U23 UAE là đội nhì bảng B. Trước trận đấu tứ kết giữa hai đội, tờ Al Etihad của UAE viết: “Nhiệm vụ phía trước của U23 UAE rất khó khăn. Nhiệm vụ này gian nan hơn so với vòng đấu bảng, khi U23 UAE phải đối đầu với U23 Việt Nam ở tứ kết”.

Truyền thông UAE đánh giá U23 Việt Nam là đội mạnh (Ảnh: AFC).

“U23 Việt Nam là đội bóng mạnh nhất bảng A, họ có sự thể hiện rất nổi bật trong những ngày đã qua. Đội bóng này giành được 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận toàn thắng trước U23 Jordan, Kyrgyzstan và Saudi Arabia.

Trong khi đó, U23 UAE chỉ có thể vào tứ kết bằng vị trí nhì bảng B, xếp dưới U23 Nhật Bản. Đội bóng xứ sở mặt trời mọc đang trên hành trình hướng đến việc trở thành đội đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công danh hiệu vô địch U23 châu Á”, tờ báo Al Etihad của UAE viết thêm.

Tờ báo này không quên dẫn lời HLV Marcelo Broli (người Uruguay) của U23 UAE: “Tôi cho rằng một số đội bóng khác tại giải U23 châu Á năm nay, trong đó có đội tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải đấu này tốt hơn chúng tôi”.

“Thể lực là vấn đề lớn của U23 UAE tại giải đấu đang diễn ra, chúng tôi có nhiều cầu thủ bị chấn thương. Tôi và các cầu thủ UAE đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên vào giành vé vào tứ kết. Nhưng dĩ nhiên, chúng tôi vẫn phải thể hiện tốt hơn trong giai đoạn tiếp theo của giải, để tiến sâu hơn nữa”, vẫn là lời của HLV Marcelo Broli trên tờ Al Etihad.

HLV Broli của U23 UAE (áo trắng) hé lộ đội bóng xứ sở Ả rập đang gặp vấn đề thể lực (Ảnh: AFC).

Một tờ báo khác của UAE là Emaratalyoum lên tiếng: “Sau khi xếp trên U23 Syria, U23 UAE giành vị trí nhì bảng B. Họ cùng với U23 Nhật Bản giành quyền vào tứ kết”.

“Trận tứ kết của U23 UAE tại giải U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra ngày mai (16/1). Đối thủ của U23 UAE là U23 Việt Nam, đây là đội bóng đã toàn thắng cả 3 trận vòng bảng.

Cần phải nói thêm về trận đấu cuối vòng bảng của U23 UAE, gặp U23 Syria. Chúng ta chỉ chơi tốt ở hiệp một, kiểm soát được thế trận trong hiệp đấu thứ nhất. Sau đó, sang tới hiệp hai, U23 Syria giành lại thế trận. Họ tìm thấy bàn gỡ hòa, trong khi hàng thủ của U23 UAE có dấu hiệu lỏng lẻo, sa sút trong hiệp đấu này”, vẫn là những dòng được viết trên tờ báo của xứ sở Ả rập.

Đây là chi tiết mà U23 Việt Nam có thể khai thác trong trận tứ kết, đụng độ U23 UAE. Trận tứ kết này sẽ diễn ra lúc 22h30 tối mai, trên sân Prince Abdullah Al-Faisal tại Jeddah (Saudi Arabia).