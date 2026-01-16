Báo Thái Lan ấn tượng mạnh với U23 Việt Nam, nêu sự trái ngược với đội nhà

Mở đầu bài viết, tờ Naewna ấn tượng với việc U23 Việt Nam toàn thắng cả ba trận đấu ở vòng bảng giải U23 châu Á. Tờ báo của Thái Lan viết: “Trong khi U23 Thái Lan bị loại ngay từ vòng bảng thì U23 Việt Nam gây ấn tượng mạnh khi giành chiến thắng trong cả ba trận đấu trước U23 Jordan, U23 Kyrgyzstan và U23 Saudi Arabia.

Báo Thái Lan cho rằng U23 Việt Nam nhờ phát triển bài bản bóng đá trẻ (Ảnh: AFC).

Đội tuyển Việt Nam sử dụng đội hình gồm 21 cầu thủ giành Huy chương vàng (HCV) SEA Games và bổ sung thêm 2 cầu thủ mới. Trong đó, có 19 cầu thủ là trụ cột từ đội hình vô địch U23 Đông Nam Á hồi giữa năm ngoái.

4 cầu thủ được bổ sung ở SEA Games gồm Phạm Minh Phúc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Thanh Nhàn, Nguyễn Lê Phát vẫn góp mặt ở giải U23 châu Á.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam quyết định tạm dừng giải V-League trong 3 tháng và điều chỉnh lịch thi đấu sao cho phù hợp với lịch tập trung của U23 Việt Nam. Điều đó giúp cho đội bóng có sự chuẩn bị tốt nhất cho các giải đấu vừa qua.

HLV Kim Sang Sik đảm nhiệm công việc huấn luyện cả đội tuyển quốc gia lẫn đội U23 Việt Nam. Ông tiếp tục mang “phong cách Hàn Quốc” áp dụng vào bóng đá Việt Nam. Phương pháp này đã đem lại hiệu quả từ thời HLV Park Hang Seo.

Thành công của các đội bóng Việt Nam cho thấy sự đúng đắn trong chiến lược phát triển bóng đá dài hạn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF)”.

Ở phần sau của bài viết, tờ Naewna phân tích nguyên nhân thành công của U23 Việt Nam: “Việc đầu tư liên tục vào đào tạo trẻ và phát triển tài năng bản địa chính là nền tảng quan trọng cho sự tiến bộ dài hạn của bóng đá Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Theo thống kê của VFF, dự kiến đến năm 2025, Việt Nam sẽ có 7 đội tuyển quốc gia lọt vào vòng chung kết các giải châu lục. Trước đây, chỉ có Nhật Bản mới đạt được thành tích này. Những kết quả đó cho thấy sự phát triển mạnh mẽ và toàn diện của bóng đá Việt Nam ở nhiều cấp độ.

Chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn, chia sẻ rằng quá trình chuẩn bị cho bóng đá Việt Nam đã được tiến hành liên tục nhiều năm, với nỗ lực bền bỉ và quyết tâm lớn. Quá trình đầu tư cần liên tục và phù hợp với chu kỳ thi đấu của châu lục. Nghiên cứu kỹ lưỡng sẽ giúp đầu tư hiệu quả và đặt nền móng cho thành công tương lai.

Ông Trần Quốc Tuấn nhấn mạnh mục tiêu hàng đầu của bóng đá Việt Nam là giành vé tham dự World Cup. Năm 2026, bóng đá Việt Nam đặt ra nhiệm vụ quan trọng khi tham dự giải U23 châu Á, để xây dựng một thế hệ cầu thủ chất lượng cho đội tuyển quốc gia, hướng đến World Cup 2030 và 2034.

Qua thành công của U23 Việt Nam, có thể thấy bóng đá Việt Nam có bộ khung ổn định, chơi cùng nhau nhiều năm nên rất ăn ý”.

Liên đoàn bóng đá Thái Lan được cho là không có chuẩn bị kỹ càng cho đội U23 nước này trước mỗi giải đấu (Ảnh: AFC).

Tờ báo của Thái Lan đề cập tới tình hình bóng đá nước nhà: “Tình cảnh của bóng đá Thái Lan hoàn toàn trái ngược. Công tác quản lý và chuẩn bị của hai nền bóng đá khác nhau hoàn toàn. Ban điều hành bóng đá Thái Lan phải tự xem xét lại. Rốt cuộc họ muốn gì?

Lịch thi đấu quốc tế đã thông báo từ sớm, không phải đợi đến sát giờ mới biết. Thái Lan đã đánh mất quá nhiều cơ hội, như vòng loại Olympic 2024 khi không thể triệu tập đội hình mạnh nhất.

Năm nay, Asiad 2026 được tổ chức tại Nhật Bản diễn ra từ 19/9 đến 4/10, trùng với FIFA Days (21/9 - 6/10). Không rõ những người có trách nhiệm đã nhận ra điều này chưa. Nếu thật sự muốn bóng đá Thái Lan thành công, thì những người làm bóng đá phải lên kế hoạch ngay từ bây giờ, vẫn còn 8-9 tháng.

Đừng để bóng đá Thái Lan mãi bước vào các giải đấu lớn trong tình trạng chuẩn bị vội vàng như thế nữa”.