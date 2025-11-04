AFC chưa thể xử phạt Malaysia, tuyển Việt Nam vẫn phải chờ

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Datuk Seri Windsor Paul John, khẳng định tổ chức này không có quyền can thiệp vào vụ việc Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) bác đơn kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) liên quan đến vụ giả mạo tài liệu cầu thủ nhập tịch.

Mặc dù FIFA đã ra án phạt chính thức dành cho FAM và các cầu thủ. Tuy nhiên, theo trình tự quốc tế, FAM hoàn toàn có thể đảo ngược quyết định của FIFA ở Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Do vậy, AFC chưa thể xử lý FAM, cũng như đội tuyển Malaysia ở thời điểm hiện tại.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á, Datuk Seri Windsor Paul John (Ảnh: Getty).

Trong phát biểu với Arena Metro, ông Windsor cho biết mọi hành động tiếp theo chỉ có thể được thực hiện nếu FAM đưa vụ việc lên CAS.

“Hiện tại, AFC không thể can thiệp vào vụ FIFA bác đơn kháng cáo của FAM. Mọi hành động tiếp theo chỉ có thể được thực hiện sau khi FAM đưa vụ việc lên CAS, và quá trình này có thể kéo dài vài tháng”, ông Windsor nói.

Ông cho biết thêm, chỉ riêng việc nộp hồ sơ lên CAS đã mất hơn một tháng, và toàn bộ quá trình xét xử có thể mất nhiều thời gian trước khi có phán quyết cuối cùng. Tổng thư ký AFC nhấn mạnh tổ chức này tôn trọng quy trình và thẩm quyền của FIFA cũng như CAS, nhằm đảm bảo mọi bước đều được thực hiện theo chuẩn mực quốc tế.

“Quá trình này giúp FAM có cơ hội trình bày đầy đủ bằng chứng và lập luận của mình. Đây là cơ hội để tất cả các bên liên quan tranh luận và đảm bảo quyết định cuối cùng được đưa ra một cách công bằng”, ông Windsor cho biết.

Ông cũng khẳng định AFC sẽ theo dõi sát diễn biến vụ việc, nhưng không thể can thiệp hay đưa ra đánh giá cho đến khi CAS thụ lý và ra phán quyết. Tuy nhiên, AFC cũng "chỉ chờ" FAM tới 31/3/2026, bởi khi đó AFC sẽ thực hiện lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết Asian Cup 2027.

Trước mắt, đội tuyển Malaysia vẫn được phép tham dự vòng loại Asian Cup 2027 với hai trận còn lại: gặp Lào trong tháng 11 và đối đầu Việt Nam vào tháng 3 năm sau. Hiện tại, Malaysia đang dẫn đầu bảng F với 3 điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai là Việt Nam.

Tuy nhiên, nếu CAS không hủy án phạt của FIFA, Malaysia gần như chắc chắn sẽ bị AFC xử lý vì sử dụng cầu thủ không hợp lệ tại giải đấu thuộc hệ thống của liên đoàn này. Án phạt thường là xử thua 0-3, và nghiêm trọng hơn có thể dẫn tới việc cấm góp mặt ở các giải đấu quốc tế trong tương lai.

Đội tuyển Malaysia vẫn tiếp tục được thi đấu tại vòng loại Asian Cup 2027 (Ảnh: Getty).

Trước đó, hy vọng của FAM về việc lật ngược án phạt đã chấm dứt sau khi Ủy ban Khiếu nại FIFA ra quyết định bác đơn kháng cáo.

Theo đó, FIFA giữ nguyên mức phạt 350.000 CHF (khoảng 11,6 tỷ đồng) đối với FAM. Bảy cầu thủ liên quan mỗi người bị phạt 2.000 CHF (khoảng 66 triệu đồng) và đình chỉ thi đấu 12 tháng vì vi phạm Điều 22 Bộ luật Kỷ luật FIFA liên quan đến hành vi giả mạo tài liệu.

Danh sách bảy cầu thủ bị kỷ luật gồm: Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garcas, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

Vụ việc đang gây chấn động bóng đá Malaysia, khi các cầu thủ này đều đóng vai trò quan trọng trong đội tuyển quốc gia, còn FAM đứng trước nguy cơ ảnh hưởng uy tín nghiêm trọng trên đấu trường quốc tế.