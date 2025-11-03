Báo Malaysia: “Tạm quên FIFA, hãy lo tuyển Việt Nam vì Xuân Son đã trở lại”

Những ngày qua, hàng triệu người hâm mộ Malaysia nóng lòng chờ đợi kết quả kháng cáo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) về án phạt từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Tuy nhiên, đến hết ngày 2/11, vẫn chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra.

Trước sự thiếu rõ ràng của vụ việc, tờ BHarian của Malaysia đã lên tiếng kêu gọi người hâm mộ trong nước cùng giới chuyên môn tạm quên vấn đề tại FIFA để tập trung cho vòng loại Asian Cup 2027, đặc biệt là cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam.

FAM vẫn đang chờ kết quả phúc thẩm từ FIFA (Ảnh: Getty).

BHarian cho hay: "Trong bối cảnh hồi hộp chờ đợi phán quyết từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) về vụ việc liên quan đến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), đội tuyển Malaysia đang đứng trước yêu cầu cấp bách phải phân tích và chuẩn bị kỹ lưỡng cho vòng loại Asian Cup 2027. Đặc biệt, trận đấu then chốt với đối thủ nặng ký Việt Nam vào ngày 31/3 năm sau đang trở thành tâm điểm chú ý".

Một trong những nguyên nhân khiến BHarian đặt sự chú ý cao vào tuyển Việt Nam trong lần đối đầu tới là bởi sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Xuân Son, người đã rời xa sân cỏ 10 tháng do chấn thương.

"Theo thông tin từ báo chí Việt Nam, đội tuyển quốc gia Việt Nam dự kiến sẽ chào đón sự trở lại của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son trong các trận đấu quốc tế ngay từ tháng này. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Kim Sang Sik, được cho là đã đề xuất triệu tập Xuân Son vào trại huấn luyện để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup 2027, bắt đầu bằng trận gặp Lào.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi công văn chính thức đến câu lạc bộ (CLB) Nam Định, nơi Xuân Son đang thi đấu, để triệu tập anh cùng hậu vệ Nguyễn Văn Vĩ. Xuân Son đã vắng mặt trong màu áo đội tuyển “Rồng Vàng” kể từ ngày 5/1 sau khi bị gãy xương chày và xương mác chân phải trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 với Thái Lan. Sau gần 10 tháng nghỉ thi đấu, tiền đạo gốc Brazil đã trở lại sân cỏ vào ngày 11/10, khi anh được tung vào sân ở những phút cuối trong trận đấu tập giữa Nam Định và đội trẻ PVF-CAND", BHarian cho biết.

Tờ báo của Malaysia đánh giá cao sức mạnh của Xuân Son, lưu ý ban lãnh đạo đội tuyển Malaysia cần đặc biệt chú ý tới tiền đạo của CLB Nam Định: "Sự trở lại của Xuân Son chắc chắn là yếu tố mà ban huấn luyện đội tuyển quốc gia Malaysia, dưới sự dẫn dắt của Peter Cklamovski, cần đặc biệt lưu tâm. Xuân Son từng là vua phá lưới tại AFF Cup 2024, nhưng đã không ra sân khi Harimau Malaya đánh bại “Rồng Vàng” 4-0 ở lượt trận thứ hai bảng F tại sân vận động Quốc gia Bukit Jalil vào ngày 10/6.

Tuyển Malaysia sẽ đối đầu Nepal vào ngày 18/11, trong khi Việt Nam chạm trán Lào một ngày sau đó. Hai đội sẽ gặp nhau ở lượt đấu cuối bảng F - trận được xem là mang tính quyết định, khi chỉ đội đứng đầu bảng mới giành quyền vào vòng chung kết Asian Cup tại Saudi Arabia".

Tiền đạo Xuân Son nghỉ thi đấu từ ngày 5/1 do dính chấn thương ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 tại Thái Lan (Ảnh: Getty).

BHarian nhắc nhở người hâm mộ rằng đội tuyển Malaysia hoàn toàn có thể đối mặt với án phạt trừ điểm từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Vì vậy, khi mọi việc còn chưa rõ ràng thì tuyển Malaysia càng phải tập trung vào các trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2027, nhằm đảm bảo thành tích tốt nhất.

"Tuy nhiên, tuyển Malaysia hiện vẫn đang trong tình trạng chờ đợi kết quả kháng cáo của FAM liên quan đến vấn đề giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch, gồm Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces và Rodrigo Holgado.

Trước đó, luật sư Serge Vittoz, đại diện cho Malaysia trong vụ việc, cho biết quyết định chính thức dự kiến sẽ được công bố sớm nhất vào ngày 30/10, sau khi Ủy ban Tư pháp FIFA kết thúc phiên họp. Tuy nhiên, đến nay, FIFA vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào. Trong khi đó, Sabado Velez - kênh truyền thông của CLB Velez Sarsfield, nơi Machuca đang thi đấu - cho biết quyết định liên quan đến vụ việc này có thể được công bố trong hôm nay hoặc ngày mai.

Malaysia có thể phải đối mặt với các hình phạt bổ sung, bao gồm việc bị trừ điểm từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), nếu bị kết tội trong những vấn đề liên quan đến cầu thủ nhập tịch. FAM đang chờ quyết định cuối cùng từ FIFA trước khi thực hiện các bước tiếp theo. Dẫu vậy, quá trình này dự kiến sẽ kéo dài, bởi nếu kháng cáo thất bại, FAM nhiều khả năng sẽ đưa vụ việc ra Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS)", BHarian thông tin.