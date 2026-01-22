LĐBĐ Malaysia bất ngờ từ chức tập thể để tránh án phạt của FIFA

Theo các nguồn tin từ nhiều tờ báo Malaysia, việc lãnh đạo FAM từ chức tập thể là bước đi có tính toán nhằm ngăn chặn kịch bản cơ quan này bị FIFA tiếp quản toàn bộ hoạt động.

Các lãnh đạo FAM có khả năng từ chức tập thể để tránh việc FIFA tiếp quản cơ quan này (Ảnh: FAM).

Việc chủ động từ chức được xem là cách để ban lãnh đạo hiện tại của FAM khởi động quá trình “tự thanh lọc” nội bộ, qua đó mở đường cho một ủy ban tạm thời điều hành và tổ chức Đại hội bất thường nhằm bầu ra bộ máy lãnh đạo mới.

“Mục tiêu của động thái này là chứng minh với FIFA và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) rằng FAM vẫn có khả năng tự điều chỉnh và cải tổ. Nếu Ban chấp hành tiếp tục tại vị và bị đình chỉ, FAM sẽ mất hoàn toàn quyền kiểm soát. Còn nếu chủ động từ chức ngay lúc này, họ sẽ tự nhấn nút khởi động lại theo cách của mình”, một nguồn tin cho biết.

Quyết định này được đưa ra sau cuộc họp diễn ra cách đây hai tuần, nơi 13 ủy viên Ban chấp hành FAM cân nhắc nguy cơ bị cô lập trên trường quốc tế. Dù ban đầu có một nhóm nhỏ phản đối đề xuất, nhưng cuối cùng sự đồng thuận đã nghiêng về phương án “hy sinh tập thể” nhằm bảo vệ tương lai của giải quốc nội cũng như đội tuyển quốc gia.

FAM dự kiến sẽ tổ chức họp báo công bố quá trình chuyển giao vào ngày 28/1.

Trước đó, AFC từng khuyến nghị Ban chấp hành FAM nên từ chức để tránh nguy cơ bị đình chỉ hoạt động, điều có thể dẫn đến việc liên đoàn bị FIFA và AFC trực tiếp quản lý trong một giai đoạn nhất định.

Những rắc rối của FAM bắt nguồn từ các án phạt nặng của FIFA. Tháng 11 năm ngoái, Ủy ban kháng cáo của FIFA đã bác đơn kháng nghị của FAM và 7 cầu thủ nhập tịch gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, những người bị xác định vi phạm Điều 22 Bộ luật kỷ luật FIFA liên quan đến việc giả mạo và làm sai lệch hồ sơ.

FIFA có thể tiếp tục đưa ra án phạt bổ sung với bóng đá Malaysia (Ảnh: VFF).

Trước đó, Ủy ban kỷ luật FIFA đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 11,5 tỷ đồng), đồng thời cấm 7 cầu thủ nói trên tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng và phạt mỗi người 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng).

FIFA cũng xử thua 0-3 cho Malaysia ở ba trận giao hữu quốc tế trong năm ngoái, trao chiến thắng cho Cape Verde, Singapore và Palestine, đồng thời phạt FAM thêm 10.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 330 triệu đồng).

Những hệ lụy tiếp theo vẫn đang rình rập đội tuyển Malaysia, khi AFC được cho là đang xem xét khả năng xử thua Malaysia trong hai trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027. Trong khi đó, FAM vẫn chờ phán quyết từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) liên quan đến đơn kháng cáo các án phạt của FIFA đối với liên đoàn và nhóm cầu thủ nhập tịch.

Bình luận về khả năng từ chức tập thể của lãnh đạo FAM, chuyên gia Datuk Dr Pekan Ramli cho rằng đây là lựa chọn phù hợp hơn, dù nhấn mạnh việc FIFA có can thiệp hay không vẫn phụ thuộc vào đánh giá của tổ chức này.

Ông nói: “Dù họ có từ chức hay không, nếu FIFA muốn tiếp quản thì điều đó vẫn sẽ xảy ra. Tốt hơn là tự nguyện từ chức thay vì bị buộc phải rời bỏ vị trí khi FIFA vào cuộc”.

Ông Pekan cũng cho rằng sự can thiệp của FIFA không hẳn nên bị xem là một hình phạt, mà có thể coi là cơ hội để tái thiết uy tín và cải thiện hệ thống quản trị. Theo ông, các ủy ban bình thường hóa do FIFA chỉ định thường hoạt động trong khung thời gian nhất định, trước khi trao lại quyền điều hành sau khi quá trình cải tổ hoàn tất.

Ông khẳng định, dù phải chấp nhận đánh đổi một phần quyền tự chủ trong ngắn hạn, những cải cách mang tính quyết liệt như vậy vẫn nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng bóng đá Malaysia.