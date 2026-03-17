CĐV Đông Nam Á: "AFC đang tìm lý do để cứu bóng đá Malaysia"

"AFC vẫn chờ FAM gửi báo cáo giải thích. Cứ như một trò đùa", tài khoản Detik Sport đến từ Indonesia bình luận trên trang Asean Football sau khi AFC thông báo chưa ra án phạt dành cho FAM mặc dù Toà án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã ra phán quyết cuối cùng hồi đầu tháng 3 xác nhận sai phạm trong việc sử dụng cầu thủ nhập tịch của Malaysia.

Ngày 16/3, Tổng thư ký AFC Windsor Paul đã tổ chức họp báo và tuyên bố rằng bê bối nhập tịch cầu thủ của Malaysia khác với các trường hợp trước đây, cụ thể là vụ bê bối nhập tịch cầu thủ của Timor Leste và khiến nước này từng bị cấm tham dự kỳ vòng loại Asian Cup tiếp theo.

AFC vẫn chưa đưa ra án phạt với FAM sau khi CAS đã có phán quyết cuối cùng hồi đầu tháng 3 (Ảnh: FAM).

Theo đó, AFC cho rằng các vi phạm của Timor Leste chỉ được phát hiện sau khi giải đấu đã kết thúc, dẫn đến việc nước này bị cấm tham dự các giải đấu tiếp theo. Trong khi đó, bê bối nhập tịch cầu thủ của Malaysia bị phát hiện khi đội tuyển nước này vẫn đang thi đấu vòng loại.

Do đó, AFC dự kiến đưa ra án phạt là xử thua các trận đấu giữa tuyển Malaysia với Việt Nam và Nepal, thay vì loại đội tuyển nước này khỏi giải đấu tiếp theo. "Không thể nói rằng trường hợp của Timor Leste và FAM là giống nhau, bởi bối cảnh hoàn toàn khác”, ông Windsor Paul nhấn mạnh.

Đáng chú ý, AFC vẫn cho FAM quãng thời gian từ 7-10 ngày để gửi báo cáo giải thích trước khi đưa ra án phạt cuối cùng, khi mà trận đấu ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027 giữa tuyển Việt Nam và Malaysia chỉ còn 2 tuần nữa sẽ diễn ra.

Nhiều CĐV Đông Nam Á cho rằng việc AFC trì hoãn án phạt với FAM cũng như xử lý vụ việc của bóng đá Malaysia thiếu nhất quán so với các trường hợp tương tự là không thật sự thuyết phục.

"AFC như một trò đùa, đột nhiên tạo ra những quy tắc mới dành cho bóng đá Malaysia", tài khoản Eko Ebud Diyargo đến từ Indonesia bày tỏ.

Cổ động viên Đông Nam Á bức xúc khi AFC nhẹ tay với bóng đá Malaysia (Ảnh: Getty).

"Sự khác biệt giữa Timor-Lesta và Malaysia chỉ khác nhau ở thời điểm phát hiện, còn bản chất vụ bê bối nhập tịch cầu thủ là hoàn toàn giống nhau. Khi sai phạm giống nhau thì án phạt cũng phải giống nhau. Thật nực cười khi AFC tìm cách lách luật cho FAM", tài khoản Tyo Heribowo cũng đến từ Indonesia nhấn mạnh.

"Tôi cho rằng AFC nên nhanh chóng đưa ra án phạt. FIFA đã ra án phạt rồi, CAS cũng ra phán quyết cuối cùng rồi, duy nhất AFC vẫn viện đủ lý do để FAM tìm cách chạy án", tài khoản Natipong Thamchai đến từ Thái Lan bình luận.

"FIFA đã ra án phạt từ cuối tháng 9 năm ngoái mà bây giờ là gần cuối tháng 3 rồi mà AFC vẫn chưa thể ra án phạt. Quá khó hiểu", tài khoản Sa Kaji đến từ Singapore thất vọng bày tỏ.

"Sai phạm của Malaysia đến mức cả FIFA và CAS đều đã công nhận, còn AFC vẫn cố tình trì hoãn. Thật là vô lý hết sức", tài khoản Việt Vũ đến từ Việt Nam chốt lại.