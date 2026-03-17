AFC có động thái bất ngờ, tiếp tục trì hoãn ra án phạt với bóng đá Malaysia

Tổng Thư ký AFC, ông Windsor Paul John cho biết, mọi động thái xử lý đối với một đội tuyển quốc gia đều phải tuân theo quy trình và thông lệ, trong đó cuộc điều tra chính thức đã được khởi động từ tuần trước. Cơ quan quản lý bóng đá châu Á yêu cầu FAM gửi văn bản phản hồi, trước khi đưa ra phán quyết.

AFC cho FAM thời hạn từ 7-10 ngày để gửi đơn phản hồi, trước khi công bố phán quyết (Ảnh: Getty).

Ông chia sẻ: “Ủy ban Kỷ luật đã bắt đầu quy trình của họ từ tuần trước. Thông thường, bước đầu tiên là đưa ra cáo buộc, tức là xác định khả năng đã xảy ra vi phạm và yêu cầu các bên liên quan cung cấp lời giải trình. Sau đó, ủy ban sẽ ấn định thời hạn nhất định, có thể là một tuần hoặc 10 ngày, để phía liên quan gửi phản hồi”.

Trước đó, AFC đã mở hồ sơ điều tra đối với FAM liên quan đến cáo buộc làm giả giấy tờ của 7 cầu thủ nhập tịch. Những cầu thủ này từng bị FIFA đình chỉ thi đấu vào tháng 9 năm ngoái với cùng cáo buộc.

Danh sách gồm các cầu thủ Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Vụ việc từng được đưa lên Tòa án trọng tài thể thao(CAS), song án phạt treo giò 12 tháng đối với 7 cầu thủ này vẫn được giữ nguyên.

Hiện tại, AFC tiếp tục tiến hành điều tra và nếu FAM bị xác định có sai phạm, đội tuyển Malaysia có nguy cơ bị trừ điểm tại vòng loại Asian Cup 2027, qua đó đối diện khả năng lỡ vé tham dự vòng chung kết tại Saudi Arabia.

Theo ông Windsor, Ủy ban Kỷ luật sẽ xem xét nhiều yếu tố trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, bao gồm bản giải trình từ FAM cũng như các tình tiết giảm nhẹ (nếu có).

Bóng đá Malaysia vẫn chờ đợi phán quyết từ AFC (Ảnh: FAM).

Bên cạnh đó, những dữ liệu và kết luận liên quan từ các cơ quan bóng đá quốc tế như FIFA và CAS cũng sẽ được sử dụng làm cơ sở tham chiếu.

“Hồ sơ vụ việc này thực tế đã nằm tại Ban Thư ký kỷ luật từ khá lâu. Vì vậy, họ sẽ đánh giá toàn bộ thông tin trước khi tiến hành họp và đưa ra phán quyết. Chúng tôi hy vọng quá trình này sẽ không kéo dài, bởi đây không phải là vụ việc mới. Nó đã tồn tại trong thời gian dài và các bên liên quan đều đã nắm rõ”, Tổng Thư ký AFC nhấn mạnh.

Ông Windsor Paul John cũng khẳng định AFC không thể đưa ra án phạt quá nặng với bóng đá Malaysia vì họ sẽ tiếp tục kháng cáo lên CAS. Ông nói: “Ủy ban có quyền đưa ra quyết định, nhưng quyền đó bị giới hạn trong phạm vi quy định của bộ luật. Không thể nhiều hơn và cũng không thể ít hơn bởi các bên liên quan có quyền kháng cáo”.