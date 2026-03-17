Báo Đông Nam Á khó hiểu với cách AFC xử lý sai phạm của bóng đá Malaysia

Vài năm trước, Timor Leste sử dụng 12 cầu thủ nhập tịch với hồ sơ giả, họ bị AFC hủy bỏ kết quả 29 trận đấu, bị loại khỏi Asian Cup 2019, đồng thời bị cấm tham gia vòng loại Asian Cup 2023 (kỳ giải kế tiếp).

Hiện nay, đội tuyển Malaysia sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch có hồ sơ giả, AFC đánh tiếng chỉ xử thua đội bóng có biệt danh Harimau Malaya 2 trận. Đó là các trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 10/6/2025 và gặp Nepal ngày 25/3/2025, trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Đây là những trận đấu mà Malaysia có sử dụng cầu thủ nhập tịch "lậu".

Quan trọng hơn, AFC cho biết sẽ không loại đội tuyển Malaysia khỏi vòng loại Asian Cup 2031 (kỳ giải kế tiếp).

Bình luận về những cách phản ứng khác nhau của AFC trong cùng một sự việc, tờ Bola Sport của Indonesia viết: “Theo AFC, bóng đá Malaysia sẽ không chịu chung số phận giống như Timor Leste, sau vụ bê bối làm giả giấy tờ liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch, gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado và Imanol Machuca”.

“Tổng thư ký AFC, Datuk Seri Windsor Paul John, đã phát biểu như trên, trong một cuộc họp báo chung giữa AFC với Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tại trụ sở FAM, sáng 16/3. Tuyên bố của Windsor Paul John nhanh chóng thu hút sự chú ý, vì vụ việc gây ra tranh cãi lớn trong bóng đá khu vực.

Vị TTK AFC giải thích rằng sự khác biệt giữa án phạt dành cho Timor Leste vài năm trước với Malaysia hiện nay, nằm ở thời điểm phát hiện ra hành vi vi phạm”, Bola Sport viết thêm.

Tờ báo của Indonesia dẫn lời TTK AFC Seri Windsor Paul John: “Trong trường hợp của Timor Leste, các vi phạm của đội này chỉ được phát hiện sau khi giải đấu kết thúc. Vì thế, bạn không thể trừng phạt một đội bóng sau khi sự việc đã xảy ra, mà phải áp dụng hình phạt đó cho tương lai”.

“Còn với đội tuyển Malaysia, hành vi vi phạm được phát hiện khi giải đấu vẫn đang diễn ra. Các quy định không cho phép Ủy ban Kỷ luật AFC áp đặt hình phạt vượt quá giới hạn cho phép”, ông Seri Windsor Paul John nói thêm, được tờ Bola của Indonesia dẫn lại.

Tờ Bola bình luận: “Những phát biểu của vị TTK AFC phần nào hé lộ cách Liên đoàn Bóng đá châu Á sẽ xử lý vụ bê bối liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả ở đội tuyển Malaysia”.

Trong khi đó, trang ASEAN Football chuyên viết về bóng đá Đông Nam Á dự đoán luôn các án phạt mà AFC sẽ áp dụng cho đội tuyển Malaysia: “Các trận đấu mà những cầu thủ nhập tịch có liên quan ra sân thi đấu sẽ là những trận mà đội tuyển Malaysia bị xử thua. Đó là các trận gặp đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nepal hồi năm ngoái”.

“Mức phạt hành chính bổ sung dành cho từng lần vi phạm của đội tuyển Malaysia là khoảng 1.000 USD (hơn 26 triệu đồng)”, ASEAN Football tiếp tục cho biết.

Còn một tờ báo khác của xứ sở vạn đảo là CNN Indonesia thẳng thắn lên tiếng: “AFC từng xử phạt hai quan chức của Liên đoàn Bóng đá Timor Leste là các ông Amandio de Araujo Sarmento (cựu TTK) và Gelasio de Silva Carvalho mỗi người 3.000 USD (gần 79 triệu đồng) khi Timor Leste sử dụng cầu thủ nhập tịch với hồ sơ giả, cấm họ tham gia các hoạt động bóng đá vài năm”.

“Còn hiện tại, AFC vẫn chưa đưa ra bất kỳ hình phạt nào với Liên đoàn Bóng đá Malaysia và đội tuyển Malaysia. TTK AFC Windsor Paul John chỉ ám chỉ rằng có sự khác biệt về án phạt, giữa hai nền bóng đá Malaysia và Timor Leste”, CNN Indonesia chia sẻ quan điểm.