AFC ca ngợi bản năng "sát thủ" của Đình Bắc, kỳ vọng U23 Việt Nam tiến sâu

U23 Việt Nam xuất sắc thắng U23 Saudi Arabia 1-0

"Nguyễn Đình Bắc đã có một màn trình diễn xuất sắc khi vào sân từ băng ghế dự bị và ghi bàn thắng quyết định giúp U23 Việt Nam giành chiến thắng 1-0 trước Saudi Arabia trong trận đấu thuộc bảng A giải vô địch châu Á 2026", AFC bình luận trong bài viết ca ngợi Nguyễn Đình Bắc sau những đóng góp to lớn cho U23 Việt Nam ở vòng bảng để giành vé vào tứ kết gặp U23 UAE.

Ở trận đấu với U23 Saudi Arabia ở lượt đấu cuối bảng A, tiền đạo Đình Bắc gây sốc khi ghi bàn thắng ở góc rất hẹp để giúp U23 Việt Nam đánh bại đội chủ nhà với tỷ số sít sao 1-0.

Theo dữ liệu từ Flashscore, cú sút của Đình Bắc chỉ có chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) là 0,05. Đây là con số rất thấp, phản ánh mức độ khó của tình huống. Thời điểm dứt điểm, góc sút bị thu hẹp tối đa, hậu vệ đối phương áp sát, còn thủ môn đang chiếm vị trí tương đối thuận lợi.

Đình Bắc có đóng góp to lớn cho U23 Việt Nam qua 3 trận vòng bảng giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

Tuy nhiên chân sút của CLB Công an Hà Nội bày tỏ sự khiêm tốn sau khi giúp U23 Việt Nam giành vé vào tứ kết với 3 trận toàn thắng ở vòng bảng.

"Đối đầu với chủ nhà không bao giờ dễ dàng nhưng đội tuyển Việt Nam rất đoàn kết, tất cả mọi người đều cùng chung sức. Kết quả ngày hôm nay là thành quả của những nỗ lực của toàn đội và toàn đoàn Việt Nam tại Saudi Arabia", AFC dẫn lời phát biểu của Đình Bắc sau trận đấu.

"Trước khi hiệp 2 bắt đầu, ban huấn luyện và các đồng đội đã động viên tôi, khuyến khích tôi cống hiến hết mình. Chúng tôi không đặt mục tiêu quá cao vì so với hai trận đấu trước, thể trạng của các cầu thủ bị ảnh hưởng bởi chấn thương. Tôi được chỉ đạo tập trung vào phòng ngự, vì vậy tôi đã cố gắng làm điều đó nhiều nhất có thể.

Về mặt tấn công, HLV nhấn mạnh cần phải dâng cao để nhận bóng phía sau hàng phòng ngự, và tôi tin rằng bàn thắng tôi ghi được là kết quả của sự chuẩn bị và chỉ dẫn từ ban huấn luyện. Tôi rất biết ơn các HLV và các đồng đội vì sự hỗ trợ của họ, điều đó đã giúp tôi ghi bàn ngày hôm nay và giúp đội bóng giành được 3 điểm này.", AFC tiếp tục chia sẻ lại phát biểu của Đình Bắc.

Cuối cùng, AFC kỳ vọng tiền đạo Đình Bắc sẽ toả sáng ở trận tứ kết sắp tới. "Hy vọng anh ấy sẽ tiếp tục thể hiện phong độ tương tự ở vòng tứ kết khi đội bóng Đông Nam Á hướng đến mục tiêu vượt qua thành tích á quân năm 2018", AFC chốt lại.