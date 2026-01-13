AFC ca ngợi U23 Việt Nam toàn thắng, FIFA vinh danh Đình Bắc, Trung Kiên

U23 Việt Nam xuất sắc thắng U23 Saudi Arabia 1-0

"Bay như Trung Kiên, sút như Đình Bắc", trang FIFA World Cup có dòng trạng thái gây chú ý sau khi chứng kiến U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia với tỷ số 1-0 ở trận đấu diễn ra trên sân Prince Abdullah Al-Faisal tối 12/1 (giờ Việt Nam), kèm theo hình ảnh của bộ đôi xuất sắc nhất phía U23 Việt Nam ở lượt trận cuối.

Dòng trạng thái gây chú ý của trang FIFA World Cup sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Saudi Arabia (Ảnh: FIFA).

Ca ngợi của trang chủ FIFA World Cup đến từ việc thủ thành Trung Kiên đã có màn trình diễn xuất thần trong khung gỗ của U23 Việt Nam, với 7 lần cứu thua cho đội nhà.

Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc tiếp tục bộc lộ bản năng "sát thủ" khi tận dụng một cơ hội hiếm hoi trong hiệp 2 để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu và giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia với tỷ số sít sao. Đó là tình huống mà Đình Bắc đi bóng tốc độ vào vòng cấm bên cánh trái, trước khi dứt điểm quyết đoán ở góc gần hạ gục thủ thành Hamed.

"Màn trình diễn đầy quyết tâm đã giúp Việt Nam đứng đầu bảng với số điểm tối đa và họ sẽ đối đầu với đội á quân bảng B trong trận tứ kết vào ngày 16/1, trong khi thất bại đồng nghĩa với việc Saudi Arabia bị loại", trang chủ AFC cũng bình luận sau khi chứng kiến U23 Việt Nam gây sốc trước đội chủ nhà U23 Saudi Arabia.

U23 Việt Nam đánh bại U23 Saudi Arabia bằng một lối chơi hợp lý (Ảnh: AFC).

Đây là trận đấu mà U23 Việt Nam nắm lợi thế lớn nhờ hai trận toàn thắng trước đó, do đó đoàn quân của HLV Kim Sang Sik ưu tiên triển khai lối chơi phòng ngự chắc chắn và chờ cơ hội phản công.

Chiến thuật của "Rồng vàng" đã phát huy hiệu quả khi lần lượt hoá giải các pha tấn công của U23 Saudi Arabia trong suốt hiệp 1, khiến các cầu thủ đội chủ nhà trở nên nôn nóng bởi một kết quả hoà sẽ khiến đội bóng Tây Á bị loại.

Sự nôn nóng đã khiến đội chủ nhà U23 Saudi Arabia phải trả giá trong hiệp 2, khi Đình Bắc tận dụng một cơ hội hiếm hoi ở phút 64 để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

"Kim Sang-sik đã cố gắng thổi luồng sinh khí mới vào hàng công của đội tuyển Việt Nam ngay đầu hiệp hai bằng việc tung vào sân hai tiền đạo Nguyễn Lê Phát và Nguyễn Đình Bắc, nhưng Saudi Arabia lại một lần nữa tạo ra những cơ hội nguy hiểm như trong hiệp 1.

Alelewai phối hợp với Alkhaibari để có khoảng trống trong vòng cấm ở phút 53, nhưng cú sút của anh đã bị thủ môn Trung Kiên cản phá bằng phản xạ nhanh nhạy. Vài phút sau, thủ môn của Việt Nam tiếp tục cản phá cú sút cận thành của cầu thủ Al-Kholood.

Trái với diễn biến trận đấu, Việt Nam đã vươn lên dẫn trước ở phút 64 sau khi Awad Dahal để mất bóng, tạo cơ hội cho Nguyễn Ngọc Mỹ chuyền bóng cho Đinh Bắc, người đã băng vào vòng cấm và dứt điểm hiểm hóc vào lưới Hamed Yousef từ một góc hẹp.

Cần hai bàn thắng để lật ngược thế trận và giành vé vào tứ kết, Saudi Arabia đã dồn ép mạnh mẽ trong những phút còn lại của trận đấu nhưng chỉ có thể thực hiện một cú đánh đầu đến từ Abdulrahman Alobaid, nhưng thủ môn Trung Kiên đã cản phá thành công, giúp Việt Nam giữ vững tỷ số và giành chiến thắng", AFC tường thuật diễn biến kịch tính của trận đấu trong hiệp 2 giữa U23 Việt Nam và U23 Saudi Arabia.