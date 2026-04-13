Tuyển Italy bỗng sống dậy hy vọng tham dự World Cup 2026

Hôm qua (12/4), Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tiết lộ rằng FIFA không đồng ý cho Iran chuyển địa điểm thi đấu từ Mỹ sang Mexico. Lý do bởi việc thay đổi địa điểm ở thời điểm này sẽ kéo theo khối lượng công việc hậu cần rất lớn, ảnh hưởng tới lịch thi đấu, bản quyền truyền hình, thương mại. Bên cạnh đó, vé xem những trận đấu của Iran ở vòng bảng World Cup 2026 diễn ra ở Mỹ cũng đã được bán ra trong thời gian qua.

Trước đó, đội tuyển Iran đề nghị không thi đấu các trận vòng bảng tại Mỹ sau khi đất nước này xảy ra xung đột với Mỹ và Israel hồi cuối tháng 2. Dù giao tranh đã tạm dừng bằng một lệnh ngừng bắn nhưng Iran vẫn lo ngại về vấn đề an ninh.

Trong thời gian qua, Iran đã không dưới một lần gây sức ép với FIFA về việc sẽ không tham dự World Cup nếu như không được chuyển địa điểm thi đấu.

FIFA vẫn động viên Iran tham dự World Cup và khẳng định sẽ đảm bảo an ninh cho đội bóng Tây Á. Tuy nhiên, họ đã chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất, khi Iran không tham dự giải đấu.

Theo tờ The Athletic, nếu Iran rút lui, FIFA sẽ tiến hành vòng play-off gồm hai đội bóng châu Á và hai đội bóng châu Âu. Với vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng FIFA, Italy nhiều khả năng sẽ có suất tham dự vòng đấu này.

Mới đây, Italy đã mất suất tham dự World Cup 2026 sau thất bại trong trận chung kết tranh vé vớt với Bosnia. Trận thua này khiến cho Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italy, Gabriele Gravina, Trưởng đoàn bóng đá Italy, Gianluigi Buffon, và HLV trưởng Gennaro Gattuso từ chức.

Nếu như được sống lại cơ hội tham dự World Cup, Italy chắc chắn không thể bỏ qua. Dù là đội bóng hàng đầu thế giới nhưng đội bóng áo Thiên Thanh lại không được tham dự 3 kỳ World Cup liên tiếp vào các năm 2018, 2022 và 2026.

Ngoài Italy, UAE cũng có khả năng giành suất tham dự vòng play-off World Cup 2026 nếu Iran rút lui. Đội bóng Tây Á đã thất bại trước Iraq ở vòng loại thứ 5 khu vực châu Á (tranh suất tham dự vòng play-off liên lục địa). Sau đó, Iraq đã giành chiến thắng trước Bolivia và tham dự giải đấu bóng đá số một hành tinh.