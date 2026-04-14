Tuyển Indonesia và Italy bỗng dưng sống dậy cơ hội tham dự World Cup 2026
(Dân trí) - FIFA đang lên kế hoạch tổ chức vòng play-off đặc biệt trong trường hợp Iran rút lui khỏi World Cup 2026. Trong đó, Indonesia và Italy có cơ hội tham dự vòng đấu này.
Trong thời gian qua, đội tuyển Iran vẫn cân nhắc khả năng rút lui khỏi World Cup 2026. Mới đây, FIFA đã bác bỏ yêu cầu của đội bóng này khi muốn chuyển địa điểm thi đấu từ Mỹ sang Mexico. Trong khi đó, Iran lại nhất quyết không thi đấu ở Mỹ vì lo ngại vấn đề an ninh.
FIFA đã có sẵn kế hoạch nếu như Iran rút lui vào phút chót. Theo nguồn tin từ nhà báo Luiz Carlos Largo của ESPN, cơ quan quản lý bóng đá thế giới đang tính tổ chức vòng play-off đặc biệt.
Trong đó, vòng play-off đặc biệt sẽ có sự góp mặt ở hai đội bóng ở châu Âu và hai đội bóng ở châu Á. Ở châu Âu, các đội bóng Italy, Ba Lan, Kosovo, Đan Mạch (những đội bóng thua ở trận chung kết tranh vé vớt) có khả năng góp mặt. Trong số này, Italy và Đan Mạch là hai đội bóng có thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA tốt hơn.
Ở châu Á, UAE nhiều khả năng sẽ có một suất tham dự. Họ là đội bóng thất bại trước Iraq ở vòng loại thứ 5 World Cup 2026 (tranh suất tham dự vòng play-off liên lục địa). Suất còn lại là cuộc cạnh tranh giữa Oman và Indonesia. Trong hai đội này, Oman có lợi thế khi xếp cao hơn trên bảng xếp hạng FIFA. Tuy nhiên, FIFA vẫn chưa công bố tiêu chí xét chọn nên cơ hội để Indonesia vẫn còn.
Tất nhiên, phương án tổ chức vòng play-off đặc biệt vẫn phải chờ quyết định cuối cùng của Iran. Hạn chót để đội bóng Tây Á đưa ra câu trả lời về khả năng tham dự World Cup vào cuối tháng 4.
48 đội bóng tham dự World Cup 2026
CONCACAF (6 đội): Mỹ, Mexico, Canada (chủ nhà), Haiti, Curacao, Panama
Châu Á (9 đội): Australia, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan, Saudi Arabia, Qatar, Iraq
Nam Mỹ (6 đội): Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay
Châu Âu (16 đội): Anh, Pháp, Croatia, Na Uy, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Đức, Thụy Sĩ, Scotland, Tây Ban Nha, Áo, Bỉ, Bosnia, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, CH Séc,
Châu Đại Dương (1 đội): New Zealand
Châu Phi (10 đội): Ai Cập, Senegal, Nam Phi, Cape Verde, Morocco, Bờ Biển Ngà, Algeria, Tunisia, Ghana, CHDC Congo.