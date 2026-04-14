Siêu máy tính dự đoán kết quả trận đấu Atletico Madrid gặp Barcelona

Bất ngờ đã nổ ra trong trận tứ kết lượt đi Champions League khi Atletico Madrid đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước Barcelona ngay trên sân Camp Nou. Kết quả này đã đẩy Los Blaugrana vào tình thế khó. Nếu muốn giành vé đi tiếp, họ phải giành chiến thắng với cách biệt 3 bàn trở lên ngay trên sân Metropolitano của Atletico Madrid.

Barcelona được kỳ vọng sẽ ngược dòng trước Atletico Madrid (Ảnh: Getty).

Theo dự đoán của siêu máy tính Opta, Barcelona có 50,4% khả năng giành chiến thắng. Cơ hội thắng của Atletico Madrid là 27,1%. Khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 22,5%.

Thống kê cho thấy, đây mới lần đầu tiên kể từ năm 2006, Barcelona mới thua Atletico Madrid với cách biệt 2 bàn trên sân nhà Camp Nou. Trong trận đấu đó, Los Rojiblancos chỉ có 9 lần chạm bóng trong vòng cấm Barcelona và tung ra 5 cú dứt điểm. Con số này thấp hơn nhiều so với đội chủ nhà (18 cú).

Bước ngoặt của trận đấu chính là tấm thẻ đỏ tai hại của trung vệ trẻ Pau Cubarsi. Ngay sau đó, Julian Alvarez đã thực hiện cú sút phạt hàng rào, mở tỷ số cho Atletico Madrid.

Đáng chú ý, đó mới là trận đấu đầu tiên các đội bóng do HLV Hansi Flick dẫn dắt không ghi bàn trong một trận đấu ở vòng knock-out Champions League (sau 18 trận). Barcelona cũng lần đầu tiên không thể chọc thủng lưới đối phương tại Camp Nou sau 40 trận.

Cuối tuần qua, Barcelona đã lấy lại tinh thần khi giành chiến thắng 4-1 trước Espanyol nhờ những bàn thắng của Lamine Yamal, Marcus Rashford và Ferran Torres (2 bàn). Chiến thắng ấy giúp đội bóng xứ Catalunya bỏ xa Real Madrid với khoảng cách 9 điểm trong bối cảnh giải La Liga chỉ còn 7 vòng.

Tuy nhiên, hàng thủ của Barcelona thực sự khiến nhiều người lo ngại. Không có đội bóng nào thủng lưới nhiều hơn Los Blaugrana ở Champions League kể từ mùa giải trước (43 bàn). Họ đã bị ghi bàn trong 14 trận đấu liên tiếp ở giải đấu này. Trong lịch sử, không có đội bóng Tây Ban Nha từng trải qua 15 trận liên tiếp thủng lưới ở Champions League.

Lối chơi của Barcelona khá mạo hiểm. Họ chỉ phòng ngự co cụm (low block) trong 8% các pha lên bóng của đối thủ, ít nhất ở Champions League mùa này. Trong khi đó, Atletico Madrid nằm trong nhóm dẫn đầu khi có tới 20% số lần sử dụng chiến thuật này.

Đoàn quân HLV Hansi Flick sẽ phải chống lại lịch sử. Thống kê cho thấy trong 194 lần đội chủ nhà thất bại với cách biệt 2 bàn trở lên ở vòng knock-out cúp C1 châu Âu/Champions League, chỉ có 2 lần họ ngược dòng thành công. Đó là trường hợp của Man Utd khi gặp PSG ở mùa 2018/19 và Ajax khi gặp Benfica ở mùa 1968/69. Trong quá khứ, Barcelona đã bị loại trong cả ba lần thất bại với cách biệt 2 bàn trong trận lượt đi trên sân nhà.

Atletico Madrid rất mạnh trên sân nhà Metropolitano khi họ thắng 5/6 trận đấu tại đây ở Champions League mùa này. Không đội bóng nào ghi bàn nhiều trên sân nhà như đội bóng ở HLV Diego Simeone (20 bàn). Họ cũng ghi bàn trong 10 trận gần nhất ở Champions League.

Tuy nhiên, Barcelona lại có duyên tại sân Metropolitano. Một nửa trong số thất bại của Atletico Madrid tại “đất Mẹ” (3/6 trận) kể từ đầu mùa giải trước là gục ngã trước Barcelona. Không có đội bóng nào giành nhiều hơn 1 chiến thắng tại Metropolitano trong giai đoạn này, ngoại trừ Barcelona.

Thành tích đối đầu Atletico Madrid vs Barcelona

Đây là trận đối đầu thứ 6 của hai CLB trong mùa giải trước. Trong 5 trận đấu trước đó, Barcelona chiếm ưu thế khi thắng 3, thua 2.

Trước đó, hai đội gặp nhau ở vòng tứ kết Champions League 2013/14 và 2015/16. Atletico Madrid đều loại Barcelona với tổng tỷ số 2-1.

Trong 5 lần gặp nhau ở Champions League, Atletico Madrid chiếm ưu thế khi thắng 3, hòa 1, thua 1 trước Barcelona.

Thông tin lực lượng Atletico Madrid vs Barcelona

Atletico Madrid không có sự phục vụ của ba cầu thủ Jose Gimenez, Dávid Hancko vì chấn thương và Marc Pubill vì án treo giò.

Barcelona cũng không thể đưa ra sân chân sút chủ lực Raphinha vì chấn thương. Các cầu thủ khác như Andreas Christensen, Toni Fernandez, Jofre Torrents cũng vắng mặt vì lý do tương tự. Pau Cubarsi không thể ra sân vì án treo giò.

Đội hình dự kiến Atletico Madrid vs Barcelona

Atletico Madrid : Juan Musso, Nahuel Molina, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri, Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Koke, Ademola Lookman, Antoine Griezman, Julián Alvarez.

Barcelona : Joan Garcia, Jules Koundé, Ronald Araujo, Gerard Martin, Joao Cancelo, Eric Garcia, Pedri, Lamine Yamal, Fermin López, Marcus Rashford, Robert Lewandowski.

Dự đoán tỷ số Atletico Madrid 0-2 Barcelona (Atletico Madrid đi tiếp nhờ thắng luân lưu).