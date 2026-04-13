U17 Việt Nam khởi đầu hoàn hảo với chiến thắng 4-0 trước U17 Malaysia

U17 Việt Nam thắng đậm U17 Malaysia 4-0

Chiều 13/4, U17 Việt Nam đã có màn khởi đầu như mơ tại giải U17 Đông Nam Á khi dễ dàng đánh bại U17 Malaysia với tỷ số 4-0 tại sân Gelora Joko Samudro (Indonesia). Đội bóng áo đỏ thể hiện sự vượt trội toàn diện, áp đảo đối thủ cả về thế trận lẫn hiệu quả dứt điểm.

U17 Việt Nam thi đấu với U17 Malaysia ở trận ra quân tại bảng A giải U17 Đông Nam Á (Ảnh: FAM).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, U17 Việt Nam nhanh chóng kiểm soát bóng và triển khai lối chơi phối hợp quen thuộc. Phút 12, đoàn quân của HLV Cristiano Roland khai thông bế tắc khi Sỹ Bách băng cắt ở cột gần, thực hiện cú đánh đầu hiểm hóc từ quả phạt góc bên cánh phải, mở tỷ số trận đấu.

Có bàn dẫn trước, U17 Việt Nam chơi thanh thoát hơn và liên tục gây sức ép. Đến phút 27, cách biệt được nhân đôi. Từ đường căng ngang của Quý Vương, Đại Nhân bỏ bóng tinh tế để Sỹ Bách dứt điểm chìm gọn gàng, hoàn tất cú đúp. Chỉ 11 phút sau, U17 Việt Nam tiếp tục khiến hàng thủ đối phương sụp đổ. Phút 38, Quý Vương xâm nhập từ cánh phải rồi căng ngang thuận lợi để Văn Dương băng vào đệm bóng cận thành, nâng tỷ số lên 3-0.

Sang hiệp hai, thế trận không có nhiều thay đổi khi U17 Việt Nam vẫn hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Phút 56, từ một tình huống đá phạt không thành, Anh Hào nhanh chóng thu hồi bóng và chuyền vào trung tâm vòng cấm cho Mạnh Cường dứt điểm một chạm chuẩn xác, ấn định chiến thắng 4-0 cho U17 Việt Nam.

U17 Malaysia không gây ra nhiều khó khăn cho U17 Việt Nam (Ảnh: FAM).

Trong phần còn lại của trận đấu, U17 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ nhưng vẫn kiểm soát tốt thế trận, không để đối phương tạo ra cơ hội nguy hiểm đáng kể. Chiến thắng đậm đà giúp U17 Việt Nam có màn khởi đầu hoàn hảo tại giải U17 Đông Nam Á, đồng thời tạo lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Ngày 16/4, U17 Việt Nam sẽ đối đầu với U17 Timor Leste và thi đấu trận cuối ở bảng A với chủ nhà U17 Indonesia vào ngày 19/4.

HLV Cristiano Roland tin vào sức mạnh của U17 Việt Nam ở giải Đông Nam Á

“Chúng tôi biết đây là một bảng đấu rất khó khăn với những đội bóng mạnh. Tuy nhiên, toàn đội luôn tiếp cận theo cách riêng của mình, đó là tập trung giải quyết từng trận đấu một và cố gắng hết sức trong từng trận”, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh.

Tại giải U17 Đông Nam Á 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng A cùng Indonesia, Malaysia và Timor Leste. Đây là bảng đấu không dễ bởi ngoài Indonesia được đánh giá rất mạnh và có lợi thế sân nhà, Malaysia cũng có sự tiến bộ thời gian qua. Malaysia chính là đối thủ trong trận ra quân của U17 Việt Nam.

“Chúng tôi đang ở trong một bảng đấu mạnh, nhưng toàn đội nỗ lực hết sức. Qua mỗi trận đấu, các cầu thủ sẽ trưởng thành và tiến bộ hơn”, thuyền trưởng U17 Việt Nam nói.

HLV Cristiano Roland đánh giá cao bảng đấu của U17 Việt Nam (Ảnh: VFF).

HLV Cristiano Roland cũng đặc biệt lưu ý đến yếu tố tâm lý thi đấu, khi khẳng định Ban huấn luyện luôn truyền sự tự tin cho các cầu thủ, đồng thời yêu cầu duy trì sự tập trung cao độ và niềm tin vào bản thân. Theo HLV Cristiano Roland, việc hướng tới từng mục tiêu cụ thể, trước mắt là trận ra quân, sẽ giúp đội tuyển có sự chuẩn bị tốt nhất.

Nhìn nhận về hành trình phía trước, HLV Cristiano Roland cho biết đội tuyển U17 Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Với quỹ thời gian chuẩn bị không dài, Ban huấn luyện U17 Việt Nam tiếp tục duy trì cách tiếp cận đã áp dụng thành công tại vòng loại, đồng thời đặt trọng tâm vào từng trận đấu cụ thể.

Bên cạnh sự chuẩn bị cho giải đấu trước mắt, HLV Cristiano Roland cũng chia sẻ về định hướng phát triển lực lượng trẻ của bóng đá Việt Nam. Theo ông, lứa cầu thủ hiện tại, trong đó có nhiều cầu thủ sinh năm 2010, đã được chuẩn bị từ sớm và đang từng bước trưởng thành. Đáng chú ý, một số cầu thủ trẻ sinh năm 2008 có cơ hội thi đấu tại V-League và thậm chí ghi bàn, cho thấy tiềm năng phát triển tích cực.

U17 Việt Nam thắng đậm U17 Hà Nội, sẵn sàng chinh phục giải Đông Nam Á

Để chuẩn bị cho giải vô địch U17 Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Indonesia từ ngày 11/4 đến 23/4, thầy trò huấn luyện viên (HLV) Cristiano Roland đã hội quân và tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên) trong suốt hai tuần qua.

Chiều 8/4, đội tuyển U17 Việt Nam đã có trận đấu tập với U17 Hà Nội để ban huấn luyện tiếp tục rà soát, đánh giá tổng thể lực lượng, kiểm tra sự chủ động và hiệu quả trong lối chơi.

U17 Việt Nam (áo xanh) dễ dàng giành chiến thắng trước U17 Hà Nội (Ảnh: VFF).

Sau hai hiệp đấu, đội tuyển U17 Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 trước U17 Hà Nội. Đình Vỹ là điểm sáng với cú đúp bàn thắng, trong khi bàn còn lại được ghi do công của Quang Khôi. Kết quả này phần nào phản ánh sự tiến bộ về chuyên môn cũng như khả năng vận hành chiến thuật của đội tuyển sau quá trình tập luyện và cọ xát liên tục.

Trận đấu với U17 Hà Nội cũng khép lại chuỗi ba trận đấu tập của U17 Việt Nam trong đợt hội quân lần này. Trước đó, đội đã có hai trận đấu hữu ích với các “quân xanh” là U17 PVF và CLB PVF, qua đó giúp ban huấn luyện có cái nhìn toàn diện hơn về lực lượng, đồng thời hoàn thiện các phương án nhân sự và chiến thuật.