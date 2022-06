Xe quân sự Nga bất ngờ ồ ạt rời Mariupol

Một xe quân sự Nga ở Mariupol (Ảnh: Pravda).

Hãng tin Pravda ngày 22/6 dẫn lời ông Petro Andriushchenko, cố vấn của Thị trưởng Mariupol, cho biết liên tiếp hai ngày qua các đoàn xe quân sự lớn của Nga chở khí tài được nhìn thấy rời khỏi khu vực Mariupol, di chuyển theo hướng Berdyansk - Polohy.

"Người Nga dường như đang thay đổi chiến thuật kiểm soát an ninh. Hầu hết các chốt kiểm soát đã bị phá dỡ, chỉ còn chốt kiểm soát trên các cầu. Các nhóm cơ động kiểm soát an ninh trong thành phố cũng bất ngờ xuất hiện thường xuyên hơn", ông Andriushchenko nói. Theo ông, sự thay đổi chiến thuật kiểm soát này được cho là do Nga đang rút hầu hết các đơn vị quân sự khỏi Mariupol, dồn lực lượng cho mặt trận khác đang thiếu nguồn lực.

Nga hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Mariupol là thành phố ở Đông Nam Ukraine với cảng biển chiến lược. Thành phố này trở thành tâm điểm giao tranh ngay khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine hồi cuối tháng 2. Chỉ đến giữa tháng 5, Nga mới kiểm soát hoàn toàn Mariupol sau nhiều tuần bao vây, tấn công nhà máy luyện kim Azovstal - "pháo đài cuối cùng" của lực lượng Ukraine. Đây là bước tiến quan trọng của Moscow nhằm lập ra hành lang trên bộ từ Đông Nam Ukraine đến bán đảo Crimea.

Thông tin về hoạt động của đoàn xe quân sự Nga ở Mariupol được đưa ra giữa lúc Moscow dồn binh sĩ và hỏa lực về miền Đông Ukraine nhằm kiểm soát hoàn toàn Donbass. Trong khi đó, Moscow cũng phải tăng cường phòng thủ các vùng lãnh thổ đã kiểm soát ở miền Nam Ukraine gồm Kherson và một phần tỉnh Zaporizhia.

Tại Donbass, Nga vẫn chiếm ưu thế về binh sĩ và hỏa lực. Tuy nhiên, cơ quan tình báo quân đội Anh nhận định, tốc độ tiến công của Nga đang chậm lại và sẽ chững lại trong vài tháng tới. "Cơ quan tình báo quốc phòng của chúng tôi tin rằng, trong vài tháng tới, lực lượng của Nga sẽ không thể duy trì đà tiến công do cạn kiệt nguồn lực. Do vậy, chúng ta cần giúp Ukraine lật ngược tình thế", Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 22/6 cho biết.

Cũng theo cơ quan tình báo Anh, Nga sẽ đối mặt với nhiều khó khăn để sản xuất đủ vũ khí duy trì chiến dịch quân sự ở Ukraine trong thời gian dài. Cụ thể, các biện pháp trừng phạt từ phương Tây cũng như tình trạng "thiếu chuyên môn" trong nội bộ Nga có thể cản trở hoạt động sản xuất thiết bị quân sự bổ sung cho lực lượng này.

Nga không công bố tổn thất về khí tài tại chiến trường Ukraine, nhưng theo thống kê của chuyên trang Oryx thông qua các nguồn mở, Nga có thể đã mất hàng trăm xe tăng và hàng nghìn xe thiết giáp, vũ khí hạng nặng tính đến giữa tháng 5.

Giới chức Ukraine nhận định, tốc độ tiến công của Nga ở miền Đông đang chậm lại và họ có thể phải duy trì tốc độ đó thêm 1 năm nữa.